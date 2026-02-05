Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά

«Πήρα το επίθετό της, όταν τη χάσαμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
05.02.26 , 19:01 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά
05.02.26 , 18:54 Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ η ΕΚΤ
05.02.26 , 18:25 Μιμή Ντενίση: Η έξοδος με την αδερφή της, Σοφία - Τι λέτε, μοιάζουν;
05.02.26 , 18:14 Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
05.02.26 , 17:50 Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
05.02.26 , 17:46 Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων
05.02.26 , 17:21 Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»
05.02.26 , 16:52 Κώστας Καραφώτης: Ποια τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί του
05.02.26 , 16:31 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
05.02.26 , 16:03 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Πέμπτης η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Ποζάρει με μπικίνι πριν το τηλεοπτικό comeback της!

Η γνωστή ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega Οι Αθώοι, μίλησε για τον ρόλο της «Μαργαρίτας», ενώ έκανε και μια σπάνια αναφορά στη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή.

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στη σειρά του Mega Οι Αθώοι

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στη σειρά του Mega Οι Αθώοι

«Η Μαργαρίτα λειτουργεί πολύ με το ένστικτο νιώθω. Είναι λίγο ένα αγρίμι. Νομίζω ότι θα προτιμούσε να είναι άντρας, ας πούμε. Δεν μπορεί να συλλάβει το ότι οι γυναίκες είναι, τότε τώρα όχι ευτυχώς τόσο γιατί ακόμα έχουμε λίγη δουλειά, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί αυτήν την ανισότητα η Μαργαρίτα. Παντρεύεται πολύ νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της», είπε αρχικά.

Χειλά Φαμέλη: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της Δανάης Μιχαλάκη

«Αυτή η δουλειά, επειδή την προετοιμάζαμε και τόσο καιρό και το περίμενα τόσα χρόνια και τα γυρίσματα ήταν φοβερά απαιτητικά, είχα, θα πω, μεγαλύτερη ανυπομονησία να δω το αποτέλεσμα και δικαιώθηκα», πρόσθεσε.

Για την απόφασή της να κρατήσει το επίθετο του πατέρα της, αλλά και του πατέρα της, αποκάλυψε: «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Πήρα το επίθετό της όταν τη χάσαμε, οπότε ήτανε για συναισθηματικούς λόγους».

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά

«Άργησε. Δεν το ξέσπασα όταν έπρεπε. Ήτανε ετεροχρονισμένο και πιο δύσκολο» παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι το πένθος δεν εκδηλώθηκε άμεσα.

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Μας δείχνει το cosy σαλόνι της

Σε ερώτηση του Άρη Καβατζίκη αν υπήρξε ξέσπασμα χρόνια μετά, απάντησε ευθέως: «Ναι, ναι, ναι, μετά από χρόνια. Και με άσχημο τρόπο, δηλαδή… με ψυχοσωματικά ας πούμε». Στη συνέχεια, με μια προσπάθεια αποφόρτισης της στιγμής, σχολίασε με χιούμορ: «Το βάρυνα ρε παιδιά;»

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά

Κλείνοντας, είπε στη Φαίη Σκορδά που είχε δακρύσει για την απώλεια αυτή: «Είναι μες στη ζωή, έτσι; Είναι το μόνο σίγουρο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ ΦΑΜΕΛΗ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top