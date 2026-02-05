Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά

Καλεσμένη στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Πέμπτης η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Η γνωστή ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega Οι Αθώοι, μίλησε για τον ρόλο της «Μαργαρίτας», ενώ έκανε και μια σπάνια αναφορά στη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή.

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στη σειρά του Mega Οι Αθώοι

«Η Μαργαρίτα λειτουργεί πολύ με το ένστικτο νιώθω. Είναι λίγο ένα αγρίμι. Νομίζω ότι θα προτιμούσε να είναι άντρας, ας πούμε. Δεν μπορεί να συλλάβει το ότι οι γυναίκες είναι, τότε τώρα όχι ευτυχώς τόσο γιατί ακόμα έχουμε λίγη δουλειά, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί αυτήν την ανισότητα η Μαργαρίτα. Παντρεύεται πολύ νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της», είπε αρχικά.

«Αυτή η δουλειά, επειδή την προετοιμάζαμε και τόσο καιρό και το περίμενα τόσα χρόνια και τα γυρίσματα ήταν φοβερά απαιτητικά, είχα, θα πω, μεγαλύτερη ανυπομονησία να δω το αποτέλεσμα και δικαιώθηκα», πρόσθεσε.

Για την απόφασή της να κρατήσει το επίθετο του πατέρα της, αλλά και του πατέρα της, αποκάλυψε: «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Πήρα το επίθετό της όταν τη χάσαμε, οπότε ήτανε για συναισθηματικούς λόγους».

«Άργησε. Δεν το ξέσπασα όταν έπρεπε. Ήτανε ετεροχρονισμένο και πιο δύσκολο» παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι το πένθος δεν εκδηλώθηκε άμεσα.

Σε ερώτηση του Άρη Καβατζίκη αν υπήρξε ξέσπασμα χρόνια μετά, απάντησε ευθέως: «Ναι, ναι, ναι, μετά από χρόνια. Και με άσχημο τρόπο, δηλαδή… με ψυχοσωματικά ας πούμε». Στη συνέχεια, με μια προσπάθεια αποφόρτισης της στιγμής, σχολίασε με χιούμορ: «Το βάρυνα ρε παιδιά;»

Κλείνοντας, είπε στη Φαίη Σκορδά που είχε δακρύσει για την απώλεια αυτή: «Είναι μες στη ζωή, έτσι; Είναι το μόνο σίγουρο».