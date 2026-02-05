Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού

Αυτοκινητο
Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
 Η Χαλκιάς Nissan & KGM ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των νέων, ιδιόκτητων καταστημάτων της στη Λεωφόρο Συγγρού 235, στη Νέα Σμύρνη, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πολυετή πορεία της στον χώρο του αυτοκινήτου.

Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
Οι νέες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τις προηγούμενες, έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, αντάξιου των προδιαγραφών των αυτοκινητοβιομηχανιών Nissan και KGM, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
Με ιστορία που ξεκινά από το 1979 και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες συνεργασίας με τη Nissan, η εταιρεία Χαλκιάς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην ανάπτυξη των υποδομών της και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της KGM στην ελληνική αγορά.Στις νέες της εγκαταστάσεις, η ομάδα της Halkias Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ποιοτική εξυπηρέτηση και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με το κοινό, συνεχίζοντας την ίδια διαδρομή σε ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο.
 

NISSAN
 |
KGM
 |
ΧΑΛΚΙΑΣ
