Μιμή Ντενίση: Η έξοδος με την αδερφή της, Σοφία - Τι λέτε, μοιάζουν;

Μπορεί το ευρύ κοινό να γνωρίζει τη Μιμή Ντενίση για τη λαμπερή της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, όμως η αδερφή της, Σοφία Ντενίση, αποτελεί μια ηγετική μορφή στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Οι δύο γυναίκες πραγματοποίησαν πρόσφατα μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο Θέατρο Παλλάς, παρακολουθώντας το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου, 5 Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά τους αγάπη για τον πολιτισμό.

Όπως πάντα ντυμένες ιδιαίτερα κομψά, επέλεξαν και οι δύο μαύρα σύνολα, τα οποία συνδύασαν με μπότες, αποπνέοντας απλότητα και κομψότητα σε πλήρη αρμονία με το θεατρικό περιβάλλον. Στη συνέχεια δείπνησαν με στενούς φίλους σε γνωστό εστιατόριο της πόλης.

Αν κι αποφεύγει τη συχνή έκθεση στα μέσα, η Σοφία Ντενίση, εδώ και χρόνια έχει καταξιωθεί στον ακαδημαϊκό και πνευματικό χώρο. Είναι καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με πολυετή πορεία στη διδασκαλία, τη διοίκηση και την έρευνα, ενώ έχει διατελέσει και σε θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του σύγχρονου καλλιτεχνικού διαλόγου.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες —η μία στο προσκήνιο της υποκριτικής και η άλλη στην ακαδημαϊκή έδρα, οι δυο τους αποτελούν το «λιμάνι» η μία της άλλης. Η Μιμή τη θεωρεί τον πολυτιμότερο σύμβουλό της, ενώ η Σοφία στέκεται πάντα με διακριτικότητα και θαυμασμό δίπλα στις μεγάλες επιτυχίες της αδελφής της, ενώ λατρεύει την ανιψιά της, Μαριτίνα.