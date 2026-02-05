Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»

Η γνωστή τραγουδίστρια Χρύσπα φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Το Πρωινό, όπου άνοιξε την καρδιά της στον Γιώργο Λιάγκα.

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, μίλησε για το τέλος του γάμου της με τον Παναγιώτη Νικολάου, αλλά και για τη δυναμική επιστροφή της στη μουσική με το νέο της τραγούδι με τίτλο, Όνειρο.

Αναφερόμενη στο διαζύγιό της το περασμένο καλοκαίρι, εξομολογήθηκε: «Είμαι καλά. Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου, το καλοκαίρι συνέβη αυτό. Δεν τον περίμενα, αλλά έναν αποχωρισμό τον έχεις πάντα στο μυαλό σου. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολος. Στο μεταξύ μας ήταν μια κοινή απόφαση, δεν είχαμε προστριβές και εντάσεις, αλλά και πάλι είναι κάτι δυσάρεστο».

Στη συνέχεια περιέγραψε τις αλλαγές που αυτό έφερε στη ζωή της: «Αλλάζει η καθημερινότητα. Ο τρόπος που βλέπεις κάποια πράγματα στη ζωή, η συνειδοτποίηση του ποιος είσαι. Ξαφνικά είσαι μόνος σου. Αυτό με κλόνισε λίγο στην αρχή αλλά μετά μου άρεσε. Όταν κάτι ανήκει στο παρελθόν, καλό είναι να μένει στο παρελθόν. Αν τον δω μπροστά μου τον Παναγιώτη, θα χαρώ».

Η Χρύσπα με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Νικολάου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό, η τραγουδίστρια προτίμησε να μην απαντήσει, σημειώνοντας: «Θα μου επιστρέψεις να μην επεκταθούμε παραπάνω. Ήταν μια κοινή απόφαση, κράτα αυτό».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Χρύσπα μίλησε για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της και τη νέα της καθημερινότητα: «Έζησα το πένθος του χωρισμού αλλά η ζωή συνεχίζεται. Έχω προχωρήσει στη ζωή μου, είμαι open. Δεν εννοώ ότι είμαι σε νέα σχέση. Μετά τον χωρισμό έδωσα περισσότερη βάση σε εμένα, δίνω περισσότερη βάση στη διατροφή μου, στη γυμναστική μου και αυτό μου έχει κάνει καλό».

Θυμίζουμε ότι η Χρύσπα κι ο Παναγιώτης Νικολάου παντρεύτηκαν το 2010 με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη. Παρότι η σχέση τους κρατούσε εδώ και χρόνια, οι δυο τους προτιμούσαν να κρατούν χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή.

Δείτε το κλιπ του νέου τραγουδιού της Χρύσπας, Όνειρο

Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χρύσπα είχε αναφερθεί παλιότερα στον γάμο της λέγοντας: «Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».