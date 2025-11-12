Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια

Μετά από 15 χρόνια γάμου, η Χρύσπα και ο επιχειρηματίας σύζυγός της Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη σχέση τους και να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Χρύσπα - Παναγιώτης Νικολάου

Η είδηση του διαζυγίου έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» και τη δημοσιογράφο Φαίη Φώτου, η οποία αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει ήδη από τον Ιούλιο.

Η ίδια η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την είδηση, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ειλικρίνεια και τη διακριτικότητά της απέναντι στα μέσα. «Ναι, είναι αλήθεια», ήταν η λιτή δήλωση που έκανε στην εκπομπή, επιλέγοντας να μη δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος του γάμου της.

Το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, η Χρύσπα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνονται τα έγγραφα του διαζυγίου, επιβεβαιώνοντας έτσι και με έμμεσο τρόπο το τέλος του γάμου της. Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με ένα λιτό αλλά ουσιαστικό μήνυμα, δείχνοντας πως προτιμά να αντιμετωπίσει την αλλαγή αυτή με ωριμότητα και αξιοπρέπεια.

Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ενώθηκαν με πολιτικό γάμο το 2009, κρατώντας πάντοτε τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρόλο που η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές της προσωπικής της ζωής, φρόντιζε να προστατεύει τον γάμο της και να μη σχολιάζει δημόσια την ιδιωτική της σφαίρα.

Οι δυο τους φαίνεται πως χώρισαν σε ήρεμο κλίμα, χωρίς εντάσεις ή δημόσιες αντιπαραθέσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση.

Μετά το διαζύγιο, η Χρύσπα φαίνεται να επικεντρώνεται ξανά στη μουσική της πορεία και στα νέα της επαγγελματικά σχέδια, ενώ δεν λείπουν οι αισιόδοξες αναρτήσεις της στα social media, που δείχνουν πως προχωρά μπροστά με θετική διάθεση και πίστη στο μέλλον.

Το διαζύγιο της τραγουδίστριας σηματοδοτεί το τέλος μιας μακροχρόνιας σχέσης, αλλά και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της. Και όπως έχει πει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Κάθε τέλος κρύβει πάντα μια καινούργια αρχή».

