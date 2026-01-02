Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, συναντήσαμε τον Στάθη Κόικα σε ένα ήρεμο καφέ. Μακριά από τα φώτα της θεατρικής σκηνής και τα πλατό, ο γνωστός ηθοποιός που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο Grand Hotel αλλά και στην παράσταση «Το Τρίτο Στεφάνι» μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη συγκατοίκηση με τη σύντροφό του, την επίσης ηθοποιό Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Αναφέρθηκε στον τρόπο που «τα έχουν βρει με τις δουλειές τους» και στο πώς ζουν μαζί την καθημερινότητα και φυσικά, στον έρωτα που –όπως παραδέχεται χωρίς δισταγμό– τον κάνει αυτή την περίοδο «πολύ χαρούμενο και ευτυχισμένο».

Ο Στάθης Κόικας αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Είμαι πάρα πολύ καλά – είμαι ερωτευμένος»

Η συζήτηση ξεκίνησε χαλαρά, όμως πολύ γρήγορα οδηγήθηκε σε κάτι πιο προσωπικό. Ο Στάθης Κόικας μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση του, την οποία -όπως είπε - ούτε κρύβει, ούτε διατυμπανίζει.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, ερωτευμένος», είπε και μας εξήγησε πως έχουν βρει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Η συγκατοίκηση με έναν άνθρωπο που μοιράζεται το ίδιο επάγγελμα δεν είναι πάντα εύκολη, όμως για εκείνον φαίνεται πως λειτουργεί υποστηρικτικά.

Όπως εξηγεί, η δουλειά μπαίνει αναπόφευκτα στο σπίτι – όχι μόνο στη δική τους σχέση, αλλά σε όλες: «Νομίζω ότι όλοι ασχολούνται με έναν τρόπο με τη δουλειά τους και στο σπίτι. Όλοι την κουβαλάνε».

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία τους στο Instagram το περασμένο καλοκαίρι

Η διαφορά, όπως λέει, είναι στο πώς το διαχειρίζεσαι και πόσο το αφήνεις να «εισβάλλει» στην προσωπική ζωή: «Εμείς αυτό που θα πούμε είναι “ξέρεις τι έγινε σήμερα στη δουλειά”, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι όλη μας η ζωή. Θέλουμε και οι δύο να φεύγουμε από αυτό. Δεν μπορεί να είναι όλη η μέρα μας και όλη η ζωή μας η δουλειά, γιατί κάποια στιγμή λες “είμαστε αυτό τελεία;”».

Ο Στάθης μιλά για κάτι που μοιάζει απλό, αλλά στην πράξη είναι δύσκολο: τη συνειδητή επιλογή να μην αφήνεις το επάγγελμα να καταπίνει τη σχέση: «Κάπως το έχουμε βρει ωραία. Έχουμε οριοθετήσει το πόσο θα επιτρέπουμε –μέσα σε πολλά εισαγωγικά– στη δουλειά να μπαίνει στο σπίτι και πόσο όχι».

Ο Στάθης και η Ηλιάνα ανταλλάσσουν συμβουλές για την υποκριτική;

Η κοινή επαγγελματική γλώσσα έχει και τα θετικά της. Οι συζητήσεις του ζευγαριού ηθοποιών δε μένουν στην επιφάνεια. «Μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω και με φίλους και με τη σχέση μου. Να με συμβουλεύουν, να μου λένε σχόλια, κριτική. Και σκληρή κριτική, όχι μόνο “τι ωραία, τι καλά”» είπε.

Για τον ίδιο, αυτή η ειλικρίνεια είναι δείγμα εμπιστοσύνης.

«Νομίζω ότι έτσι βελτιωνόμαστε. Παίρνουμε αυτό που μας λένε και το μεταφράζουμε μετά σκηνικά, είτε στο γύρισμα είτε στο θέατρο» πρόσθεσε.

Μια καθημερινότητα γεμάτη

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο Στάθης Κόικας προσπαθεί να κρατά μικρές σταθερές και να περνά καλά.

«Το πρωί βγαίνω βόλτα με τα σκυλιά, μετά πάω για γύρισμα στο Studio K για το Grand Hotel και το βράδυ, Τετάρτη με Παρασκευή, πάω κατευθείαν στο Θέατρο Τέχνης για το Τρίτο Στεφάνι» εξήγησε. Ο ηθοποιός έχει μεγάλη αδυναμία στα σκυλάκια του Σάλτσα και Φώτης.

Όταν υπάρχει χρόνος, τον αφιερώνει στους ανθρώπους του. Οικογένεια και φίλους.

«Προσπαθούμε να βλέπουμε φίλους, τις παρέες μας, την οικογένειά μας. Αν δεν το κάνεις αυτό, μετά λες “πού είναι όλοι;”» είπε με χιούμορ.

Πού και πώς θα είναι σε 10 χρόνια από τώρα

Όταν η κουβέντα έφτασε στο πώς και πού πιστεύει ότι θα είναι σε 10 χρόνια και αν σκέφτεται να δημιουργήσει οικογένεια, ο Στάθης Κόικας δεν προσπάθησε να δώσει μια «εύκολη» απάντηση. Αντίθετα, στάθηκε στο πώς βιώνει συνολικά το μέλλον του αυτή τη στιγμή.

«Δεν μπορώ να σου απαντήσω στα αλήθεια. Τα επόμενα δέκα χρόνια είναι κομβικά, ειδικά όταν είσαι 35. Υπάρχουν πράγματα που έρχονται στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά δεν ξέρω. Δεν έχω μια ξεκάθαρη απάντηση» είπε.

Η ερώτηση, όπως παραδέχεται, του δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ασφάλεια: «Με αγχώνει πιο πολύ απ’ όσο με ησυχάζει ότι δεν ξέρω τι θέλω να κάνω σε δέκα χρόνια».

«Θα ήθελα να είμαι καλά. Και να είμαι ευτυχισμένος με τα πράγματα που κάνω και με τα πράγματα που ασχολούμαι. Μ’ αρέσει να μου φέρνει και η ζωή πράγματα και να έχω να τα αντιμετωπίσω» πρόσθεσε ο ηθοποιός.