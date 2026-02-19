MasterChef: Απογοητευμένος ο Πάνος με την απόφαση των κριτών

Η μπριγάδα που... χοροπήδηξε από τη χαρά της!

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόκκινη Μπριγάδα ηττήθηκε στην ομαδική δοκιμασία του MasterChef 2026, προκαλώντας απογοήτευση στους παίκτες.
  • Ο Πάνος, αρχηγός της Κόκκινης Μπριγάδας, εξέφρασε την αδυναμία του να κατανοήσει την ήττα, παρά την ικανοποίησή του από τα πιάτα.
  • Η Μπλε Μπριγάδα πανηγύρισε τη νίκη τους, με τον αρχηγό Γιώργο Α. να δηλώνει ότι η ομάδα χρειαζόταν αυτή τη νίκη.
  • Οι παίκτες της Κόκκινης Μπριγάδας αναμένουν την κριτική από τους σεφ για να κατανοήσουν τα λάθη τους.
  • Κανένα μέλος της Μπλε Μπριγάδας δεν θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα.

Μετά από μία αρκετά απαιτητική ομαδική δοκιμασία όπου κι οι δύο μπριγάδες μαγείρεψαν για το Χαμόγελο του Παιδιού, ήρθε η ώρα να ανακοινωθούν οι μεγάλοι νικητές. Από την αξιολόγηση των σεφ και κριτών του MasterChef 2026, είχε γίνει κατανοητό ότι η μπλε μπριγάδα τα πήγε καλύτερα με το μενού της.

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

MasterChef: Ο Πάνος απογοητεύτηκε διαβάζοντας το αποτέλεσμα της δοκιμασίας

MasterChef: Ο Πάνος απογοητεύτηκε διαβάζοντας το αποτέλεσμα της δοκιμασίας

«Δε θέλω να σκέφτομαι τι... τι θα γίνει άμα δεν έχουμε κερδίσει. Θέλω να σκέφτομαι μόνο θετικά. Ανυπομονούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε πεθάνει από την αγωνία», είπε στο cue του ο Πέτρος από τους «Μπλε». «Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι θα μας φέρει ο φάκελος σε αυτή τη βδομάδα», δήλωσε ο Γιώργος Π. από τους «Κόκκινους». 

MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!

MasterChef: Ο Πάνος δεν ξέρει τι πήγε λάθος στη μαγειρική μονομαχία

MasterChef: Ο Πάνος δεν ξέρει τι πήγε λάθος στη μαγειρική μονομαχία

Κρατώντας τον φάκελο, ο Πάνος τον άνοιξε: «Η Κόκκινη Μπριγάδα ηττήθηκε» διάβασε φανερά απογοητευμένος στους συμπαίκτες του. «Πέρα από το ότι από πριν η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, ε... ένιωσα ένα... ένα μεγάλο βάρος να πέφτει πάνω μου. Ένα πολύ βαρύ κλίμα να δημιουργείται, σιωπή ανάμεσά μας... και πολύ δυσάρεστα συναισθήματα νομίζω για όλους», σχολίασε η Μενεξιά. «Δεν έχω κάποια αντίδραση γιατί έχω παγώσει πραγματικά. Δεν το περίμενα να χάσουμε. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να έχει πάει λάθος. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί μου άρεσαν τα πιάτα. Μπορεί η μπλε ομάδα να μαγείρεψε εκπληκτικά. Αλλά... δεν ξέρω», σχολίασε ο αρχηγός Πάνος στο cue του. 

MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!

MasterChef: Οι «Μπλε» πέταξαν από τη χαρά τους που κέρδισαν!

MasterChef: Οι «Μπλε» πέταξαν από τη χαρά τους που κέρδισαν!

Την ίδια στιγμή στο σπίτι της μπλε μπριγάδας είχαν πανηγυρισμούς: «Δεν πρόλαβα να πω συγχαρητήρια και μπουμ! Όλοι πάνω μου ρε φίλε. Δεν είχα φως, δεν... έπεφταν καδράνια, σκαμπό, καφέδες, όλα κάτω, αγκαλιές!», σχολίασε ο αρχηγός Γιώργος Α. «Μπλε μπριγάδα συγχαρητήρια. Είστε οι νικητές της ομαδικής δοκιμασίας. Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ασφαλείς. Κανένα μέλος της μπριγάδας σας δε θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα», έγραψε ο φάκελος. «Τη χρειαζόμουν αυτήν τη νίκη. Όλη η ομάδα τη χρειαζότανε. Για να ξεκινήσει μία καινούργια εβδομάδα δυναμικά κι οι παίκτες που ήτανε προς αποχώρηση να προσπαθήσουν κι άλλο», σχολίασε ο Γιώργος Α.

MasterChef: Όσα είπε ο Πάνος για το λάθος με το γιουβέτσι των «Κόκκινων»;

MasterChef: Απογοητευμένος ο Πάνος με την απόφαση των κριτών

Από την ηττημένη μπριγάδα, ο Γιώργος είπε: «Σίγουρα στεναχωρημένοι. Σίγουρα προβληματισμένοι για το τι έχει πάει λάθος. Περιμένουμε να ακούσουμε και την κριτική από τους σεφ. Αλλά ό,τι και αν είναι πρέπει να το προσπεράσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά».

