MasterChef: Απογοητευμένος ο Πάνος με την απόφαση των κριτών

Μετά από μία αρκετά απαιτητική ομαδική δοκιμασία όπου κι οι δύο μπριγάδες μαγείρεψαν για το Χαμόγελο του Παιδιού, ήρθε η ώρα να ανακοινωθούν οι μεγάλοι νικητές. Από την αξιολόγηση των σεφ και κριτών του MasterChef 2026, είχε γίνει κατανοητό ότι η μπλε μπριγάδα τα πήγε καλύτερα με το μενού της.

MasterChef: Ο Πάνος απογοητεύτηκε διαβάζοντας το αποτέλεσμα της δοκιμασίας

«Δε θέλω να σκέφτομαι τι... τι θα γίνει άμα δεν έχουμε κερδίσει. Θέλω να σκέφτομαι μόνο θετικά. Ανυπομονούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε πεθάνει από την αγωνία», είπε στο cue του ο Πέτρος από τους «Μπλε». «Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι θα μας φέρει ο φάκελος σε αυτή τη βδομάδα», δήλωσε ο Γιώργος Π. από τους «Κόκκινους».

MasterChef: Ο Πάνος δεν ξέρει τι πήγε λάθος στη μαγειρική μονομαχία

Κρατώντας τον φάκελο, ο Πάνος τον άνοιξε: «Η Κόκκινη Μπριγάδα ηττήθηκε» διάβασε φανερά απογοητευμένος στους συμπαίκτες του. «Πέρα από το ότι από πριν η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, ε... ένιωσα ένα... ένα μεγάλο βάρος να πέφτει πάνω μου. Ένα πολύ βαρύ κλίμα να δημιουργείται, σιωπή ανάμεσά μας... και πολύ δυσάρεστα συναισθήματα νομίζω για όλους», σχολίασε η Μενεξιά. «Δεν έχω κάποια αντίδραση γιατί έχω παγώσει πραγματικά. Δεν το περίμενα να χάσουμε. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να έχει πάει λάθος. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί μου άρεσαν τα πιάτα. Μπορεί η μπλε ομάδα να μαγείρεψε εκπληκτικά. Αλλά... δεν ξέρω», σχολίασε ο αρχηγός Πάνος στο cue του.

MasterChef: Οι «Μπλε» πέταξαν από τη χαρά τους που κέρδισαν!

Την ίδια στιγμή στο σπίτι της μπλε μπριγάδας είχαν πανηγυρισμούς: «Δεν πρόλαβα να πω συγχαρητήρια και μπουμ! Όλοι πάνω μου ρε φίλε. Δεν είχα φως, δεν... έπεφταν καδράνια, σκαμπό, καφέδες, όλα κάτω, αγκαλιές!», σχολίασε ο αρχηγός Γιώργος Α. «Μπλε μπριγάδα συγχαρητήρια. Είστε οι νικητές της ομαδικής δοκιμασίας. Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ασφαλείς. Κανένα μέλος της μπριγάδας σας δε θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα», έγραψε ο φάκελος. «Τη χρειαζόμουν αυτήν τη νίκη. Όλη η ομάδα τη χρειαζότανε. Για να ξεκινήσει μία καινούργια εβδομάδα δυναμικά κι οι παίκτες που ήτανε προς αποχώρηση να προσπαθήσουν κι άλλο», σχολίασε ο Γιώργος Α.

Από την ηττημένη μπριγάδα, ο Γιώργος είπε: «Σίγουρα στεναχωρημένοι. Σίγουρα προβληματισμένοι για το τι έχει πάει λάθος. Περιμένουμε να ακούσουμε και την κριτική από τους σεφ. Αλλά ό,τι και αν είναι πρέπει να το προσπεράσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef