Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram η διευθύντρια ειδήσεων του Star

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Μάρας Ζαχαρέα στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα γιορτάζει 36 χρόνια σχέσης με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο.
  • Το ζευγάρι γιόρτασε τον Άγιο Βαλεντίνο στη Σιένα, επισκεπτόμενοι οινοποιείο.
  • Η Ζαχαρέα εκφράζει την αγάπη και την εκτίμησή της για τον Ρουσόπουλο μέσω κοινωνικών δικτύων.
  • Έχουν δύο παιδιά, τον Βασίλη και την Άννα, και πρόσφατα έμειναν μόνοι τους.
  • Η Ζαχαρέα περιγράφει τον Ρουσόπουλο ως εξαιρετικό πατέρα και στήριγμα στην οικογένεια.

Σε μία πολύ γλυκιά δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram προχώρησε η Μάρα Ζαχαρέα, με αφορμή τα 36 χρόνια σχέσης με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο

Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»

Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, πόσταρε μία σειρά από φωτογραφίες και έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «14 Φεβρουαρίου… 36 χρόνια τώρα…♥️ and counting…🌟 »

 

Το ζευγάρι γιόρτασε στο εξωτερικό τον Άγιο Βαλεντίνο. Περιπλανήθηκε στα πλακόστρωτα σοκάκια της πανέμορφης μεσαιωνικής πόλης, που αποτελεί Mνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ επισκέφτηκε και ένα οινοποιείο της περιοχής. 

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Μάρα Ζαχαρέα δεν κρύβει την εκτίμηση και την αγάπη της για τον σύζυγό της. Πριν λίγες ημέρες, όταν ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος με απόφαση του πρωθυπουργού, ορίστηκε πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας η διευθύντρια ειδήσεων του Star ανέβασε μία φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα: «Περήφανη για εσένα».

Μάρα Ζαχαρέα για Γιώργο Παπαδάκη: «Όλοι μας νιώθουμε άδικο τον χαμό του»

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα

Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο

Μλώντας πριν από κάποιο διάστημα στην εκπομπή Happy Day για τον άνδρα της ζωής της με τον οποίο έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, τον Βασίλη και την Άννα, η Μάρα Ζαχαρέα είχε αναφέρει ότι:

«Με τον Θόδωρο γνωριστήκαμε το 1989 και παντρευτήκαμε το 1992. Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας, τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Είναι ο άντρας της ζωής μου, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Είναι ένας εξαιρετικός πατέρας και όταν παντρεύεσαι το καταλαβαίνεις, το μετράς πάρα πολύ. Είναι βράχος για την οικογένεια. Είναι... άνθρωπος καθαρός, συγκροτημένος, αξιοπρεπής, ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς επάνω του και επίσης είναι και αυτός που με ξαναφέρνει λίγο στον ίσιο δρόμο να το πω. Γιατί μερικές φορές μπορεί εγώ λίγο να ή να τσαντίζομαι με κάτι ή να πέφτω ψυχολογικά από κάτι και ο Θεόδωρος είναι πάντα δίπλα μου για να μου πει ότι ξέρεις κάτι δεν αξίζει αυτό να ασχοληθείς και αυτό με επαναφέρει και με βοηθάει».

 

