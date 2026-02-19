Νότια Κορέα: Ισόβια στον πρώην πρόεδρο Γιουν για τον στρατιωτικό νόμο

Απέφυγε τη θανατική ποινή

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Lee Jin-man)
Ο δικηγόρος του Γιουν για τη δικαστική απόφαση / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρώην πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024.
  • Είναι ο πρώτος πρώην ηγέτης της Νότιας Κορέας που λαμβάνει τέτοια ποινή για αδικήματα κατά της δημοκρατίας.
  • Η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και αναταραχή, αναγκάζοντας τον Γιουν να ανακαλέσει το μέτρο.
  • Η σύζυγος του Γιουν, Κιμ Κεον Χι, φυλακίστηκε με σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας.
  • Ο Γιουν σκοπεύει να ζητήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Στη Νότια Κορέα, το δικαστήριο της Σεούλ επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, κρίνοντάς τον ένοχο για το κάλεσμα σε «εξέγερση» και την προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του 2024.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο: ο Γιουν είναι ο πρώτος πρώην ηγέτης της Νότιας Κορέας που λαμβάνει την πιο αυστηρή ποινή στην ιστορία της δημοκρατίας της χώρας για τέτοιου είδους αδικήματα. Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύντομη κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου 2024, κατά την οποία διέταξε τη μετακίνηση στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων, συνιστούσε ουσιαστικά απόπειρα κατάλυσης του συνταγματικού πολιτεύματος.

Νότια Κορέα: Φωτιά σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, τουλάχιστον έξι νεκροί

Ο πρώην πρόεδρος της Κορέας που καταδικάστηκε

Ο Γιουν Σουκ Γέολ / AP (Kim Hong-Ji)

Ο 65χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής θανατικής ποινής. «Οι πράξεις του Γιουν υπονόμευσαν θεμελιωδώς τις βασικές αξίες της δημοκρατίας», δήλωσε ο δικαστής Τζι Γκουί-γιόν.

Η Κιμ Κεον Χι, σύζυγος του πρώην προέδρου, έχει επίσης οδηγηθεί στη φυλακή με ένταλμα του κεντρικού δικαστηρίου της Σεούλ. Αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας, της χειραγώγησης μετοχών και της παραβίασης της εκλογικής νομοθεσίας

Νότια Κορέα: Στρατιωτικός νόμος για έξι ώρες 

Η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου είχε διάρκεια περίπου έξι ώρες.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν -σε τηλεοπτικό διάγγελμα- επικαλέστηκε ότι «αντικρατικές», φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις επιχειρούσαν να καταλάβουν τη χώρα και με αυτό το επιχείρημα επέβαλε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου –όπως είπε– να «προστατεύσει την ελεύθερη και συνταγματική τάξη».

Νότια Κορέα: Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο με δεκάδες εγκλωβισμένους

Η απόφαση ξεσήκωσε τον λαό σε μαζικές διαδηλώσεις, ενώ βουλευτές σκαρφάλωσαν πάνω από τα κιγκλιδώματα της Εθνοσυνέλευσης για να διεξαγάγουν έκτακτη ψηφοφορία με την οποία δεν έκαναν δεκτό το διάταγμα στρατιωτικού νόμου.

Η αναταραχή που προκλήθηκε ανάγκασε τον Γιουν να ανακαλέσει το μέτρο περίπου έξι ώρες μετά την ανακοίνωσή του. Δέκα ημέρες αργότερα, το Κοινοβούλιο τον παρέπεμψε σε καθαίρεση, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κορέας τον απομάκρυνε από το αξίωμα πέρυσι, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινικές διώξεις.

Ο Γιουν και η γυναίκα του

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν και η σύζυγός του / AP (Ahn Young-joon)

Ο Γιουν κρατείται από τον Ιούλιο του 2025 και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, με την πιο σοβαρή να είναι αυτή της εξέγερσης, η οποία συνεπάγεται τη βαρύτερη ποινή. Παρά τη σημαντική απόφαση, ο ίδιος αναμένεται να ζητήσει έφεση.

Να σημειωθεί ότι το δικαστήριο τον Οκτώβριο είχε καταδικάσει τον πρώην ηγέτη σε πέντε έτη φυλάκισης για άλλα αδικήματα, όπως παρακώλυση σύλληψης και πλαστογράφηση εγγράφων κατά τη διαδικασία της κήρυξης του στρατιωτικού νόμου.

Νότια Κορέα: Θρίλερ με τη σύλληψη του παυθέντος προέδρου Γιουν

Η ποινή ισόβιας κάθειρξης έρχεται εν μέσω έντονων συζητήσεων για την ανάγκη λογοδοσίας αξιωματούχων που υπερέβησαν τα όρια της εξουσίας τους σε μια χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
 |
ΣΕΟΥΛ
 |
YOON SUK-YEOL
 |
ΓΙΟΥΝ ΣΟΥΚ ΓΕΟΛ
