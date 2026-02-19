Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο για τρίτη φορά στη Season 12

Ο Oliver Rowland της Nissan Formula E Team ανέβηκε για τρίτη φορά στο βάθρο της φετινής σεζόν, στον 5ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E 2025/26 στη Τζέντα, με την ομάδα να επιστρέφει δυναμικά μετά τον δύσκολο αγώνα της προηγούμενης ημέρας.

Στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής, ο Norman Nato πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στα προκριματικά, φτάνοντας έως τα duels, ενώ ο Rowland έμεινε εκτός. Ξεκινώντας από την 4η θέση, ο Nato ηγήθηκε για αρκετούς γύρους πριν από το Pit Boost του, αλλά στη συνέχεια έχασε θέσεις απέναντι σε αντιπάλους που ενεργοποίησαν το Attack Mode και τελικά τερμάτισε 13ος. Ο Rowland, ξεκινώντας από την 16η θέση, δεν κατάφερε να σημειώσει πρόοδο και ολοκλήρωσε τον αγώνα 17ος.

Στον δεύτερο αγώνα του διημέρου, το Σάββατο, ο Rowland πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στα προκριματικά, και έτσι ξεκίνησε 4ος στον 100ο αγώνα του στη Formula E - ενώ ο Nato έμεινε οριακά εκτός από τα duels. Ξεκινώντας από τη δεύτερη σειρά, ο Rowland ηγήθηκε στα πρώτα στάδια του αγώνα, διατηρώντας σταθερά τον καλό του ρυθμό στις πρώτες θέσεις. Κατά το τελευταίο εξάλεπτο Attack Mode, ανέβηκε στην πρώτη τριάδα, και τελικά εξασφάλισε την 3η θέση του αγώνα. Ο Nato δεν κατάφερε να προχωρήσει από την 15η θέση και τελικά τερμάτισε 17ος.

Η Formula E κατευθύνεται τώρα στη Μαδρίτη, στις 20-21 Μαρτίου, για το πρώτο αγωνιστικό διήμερο στο Circuito del Jarama.