Σκάνδαλο Επστάιν: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου για παράβαση καθήκοντος

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Kirsty Wigglesworth)
Υπόθεση Έπσταϊν: Σφίγγει ο κλοιός για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου / SKAI (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με την αστυνομία.
  • Η σύλληψη έγινε στο κτήμα Σάντρινγκχαμ με τη συμμετοχή έξι περιπολικών και οκτώ αστυνομικών.
  • Ο Άντριου είναι ύποπτος για την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν, όπου είχε στενές σχέσεις με τον κατηγορούμενο.
  • Αρνείται τις κατηγορίες και δεν έχει δώσει κατάθεση στις Αρχές.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, για την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Είναι ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

Οι Αρχές μετέβησαν την Πέμπτη 19/2 στο σπίτι του Άντριου Μάουντμπατεν - Ουίνδσορ, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ της ανατολικής Αγγλίας με έξι περιπολικά και οκτώ αστυνομικούς, που όμως δεν έφεραν τα διακριτικά της υπηρεσίας και φορούσαν πολιτικά. 

Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου, το Wood Farm, όπου ο Άντριου επέλεξε να απομονωθεί. Λίγη ώρα μετά η αυτοκινητοπομπή εθεάθη από αυτόπτες μάρτυρες να φεύγει από το σημείο. 

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Θύμα μόλις 9 ετών στο κύκλωμα

Σύλληψη πρίγκιπα Άντριου: Ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Thames Valley Police ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα εξήντα ετών από το Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ».

«Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής απαγόρευσης».

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Oliver Wright δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ξεκινήσαμε έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος»

 

Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγελίες σε βάρος του αδερφού του

Η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου στην υπόθεση Επστάιν

Ο 65χρονος έκπτωτος πρίγκιπας βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση Επστάιν εδώ και καιρό, καθώς τους δύο άντρες συνέδεε στενή φιλία. Η σχέση τους αυτή του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία.

Ο ίδιος ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται τα πάντα και δεν έχει σχολιάσει όσα δημοσιοποιήθηκαν από τα αρχεία του Επστάιν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση στις Αρχές, ενώ ο αδερφός του - βασιλιάς Κάρολος - δηλώνει πρόθυμος να κάνει ότι χρειάζεται ώστε να συνεργαστεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Σύμφωνα με πηγές, ο Άντριου ενδέχεται να μετέφερε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Επστάιν κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου

Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου

Μιλώντας στο BBC Breakfast, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία ας καταθέσει. Επομένως, είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλον, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον Επστάιν, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες υποθέσεις».

Και πρόσθεσε: «Μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς».

