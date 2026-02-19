Ελένη Βουλγαράκη: Η αλήθεια για την πρόταση γάμου από τον Φώτη Ιωαννίδη

Τα τελευταία δημοσιεύματα θέλουν τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του, τη δημοσιογράφο Ελένη Βουλγαράκη, με τον Παναγιώτη Στάθη να σχολιάζει την είδηση στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Δημοσιεύματα θέλουν τον Φώτη Ιωαννίδη να ανεβαίνει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας με την Ελένη Βουλγαράκη / Φωτογραφία: NDP

Όπως είπε αρχικά ο δημοσιογράφος: «Εννοείται ότι είναι φίλη μας, δούλευε κι εδώ η Ελένη. Εξαιρετική είναι η Ελένη», και συνέχισε σχολιάζοντας με χιούμορ ότι: «Ο Φώτης είναι πολύ καλός παίκτης, δεν τον γουστάρω γιατί είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Τι να κάνουμε; Αλήθειες λέμε! Αλλά είναι παικταράς. Εικάζω ότι ο Φώτης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω».

Ενώ ο συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη, Στέφανος Σίσκος, δήλωσε με τη σειρά του: «Την πέταξες τη βόμβα σου τώρα!».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ερωτευμένο ζευγάρι αναζητά ημερομηνία γάμου αρκετά σύντομα, συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δυο τους ενδέχεται να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι.

Μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας και τη «βόμβα» του Παναγιώτη Στάθη, όλοι αναρωτιόντουσαν αν θα δώσει τελικά το ζευγάρι όρκο αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης. Το ερώτημα πήρε γρήγορα απάντηση: «Δεν ισχύει», είπε η Ελένη Βουλγαράκη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία επικοινώνησε μαζί της.

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε ότι: «Για τυπικούς λόγους, ως οφείλω ως δημοσιογράφος, έστειλα μήνυμα στην ίδια την Ελένη με την οποία σας έχω πει μας συνδέει μια γνωριμία πολλών ετών και μια αμοιβαία εκτίμηση και συμπάθεια, και ρώτησα ευθέως αν ισχύει, γιατί θέλαμε να το παίξουμε. Μου είπε ξεκάθαρα, ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο… Δεν ισχύει, είναι ανυπόστατο το δημοσίευμα, όπως μου γράφει αυτή τη στιγμή. Με λίγα λόγια, λέει, ότι στις 9 Μαρτίου που έχει γενέθλια, τότε θα ορίσουν την ημερομηνία, ότι έχει γίνει πρόταση γάμου, το ξέρει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

Η Ελένη Βουλγαράκη, ωστόσο, διέψευσε αυτή την πληροφορία και λέει ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλά με τον άνθρωπό της, είναι πολύ ευτυχισμένη, είναι μαζί του. Και δε σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποια στιγμή».

«Ενδεχομένως η εφημερίδα μπορεί να έχει κάποιες πηγές στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, του πολύ επιτυχημένου και αγαπημένου Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή γράφει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Λισαβόνα, στη Σπόρτινγκ, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω και να έρχεται η πρόταση. Ενδεχομένως…».

Υπενθυμίζουμε, ότι πρόσφατα η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να σταματήσει να εργάζεται στη ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, με σκοπό να είναι κοντά με τον σύντροφό της, ο οποίος αυτή την περίοδο ζει στη Λισαβόνα.