FIAT Grande Panda: Με νέο...«παράσημο»

Φιναλίστ στο AUTOBEST Conquest 2026

FIAT Grande Panda: Φιναλίστ στο AUTOBEST Conquest 2026
Ύστερα από την ανάδειξή του σε Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2026, το ολοκαίνουργιο B-SUV της FIAT είναι φιναλίστ στο AUTOBEST Conquest 2026. Πρόκειται τη δυνατότητα του κοινού του AUTOBEST να ψηφίσει για τρεις κατηγορίες, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Η πρώτη είναι η “Best Car Design of Europe”, η δεύτερη η “Best Affordable Car Technology Pack of Europe” και η τρίτη η “Best Users’ Car of Europe”.

Να σημειωθεί ότι ο θεσμός AUTOBEST ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα συμμετέχουν 32 χώρες με ισάριθμους εκλέκτορες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.Για τους ενδιαφερόμενους η ψηφοφορία γίνεται διαδικτυακά και θα είναι ενεργή έως το τέλος Μαρτίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ζωντανά κατά τη διάρκεια της έκθεσης AUTOBEST Conquest.Προκειμένου να γνωρίσουν το ολοκαίνουργιο Grande Panda, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν από κοντά και να το οδηγήσουν στο δίκτυο πωλήσεων της FIAT, σε όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα:
FIAT
 |
FIAT GRANDE PANDA
 |
AUTOBEST CONQUEST 2026
