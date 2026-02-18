MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

Μετά από απουσία λίγων ημερών ο Σωτήρης Κοντιζάς επέστρεψε στο MasterChef 2026, με τους παίκτες να τον καλωσορίζουν με ένα δυνατό χειροκρότημα.

«Να καλωσορίσουμε πίσω τον κριτή για εσάς, φίλο κι αδερφό για εμάς, Σωτήρη Κοντιζά», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Αρχικά, σας έλειψε;», ρώτησε τους παίκτες με χιούμορ ο Λεωνίδας. «Ήταν το MasterChef ίδιο χωρίς τον Σωτήρη;», ρώτησε στη συνέχεια, με εκείνους να απαντάνε: «ΟΧΙ!».

«Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε, να αποκαλύψουμε τον λόγο για τον οποίο ο Σωτήρης απουσίαζε αυτό το διάστημα. Κι ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός. Ο Σωτήρης βρισκόταν στην Ιαπωνία. Κι αυτό γιατί; Γιατί; Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία. Ο πρώτος Έλληνας Χάφου (Hafu). Τι σημαίνει "Χάφου", που είναι και το όνομα του καινούργιου εστιατορίου του Σωτήρη, τι σημαίνει "Χάφου";», «Μισός-μισός», απάντησε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Μισός-μισός. Οπότε, για εμάς από εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό, γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η Πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιο τίτλο. Οπότε, το πιο δυνατό μας χειροκρότημα για αυτό», πρόσθεσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε χιούμορ με τον νέο τίτλο του Σωτήρη Κοντιζά: «Και να πούμε τι είπε η Πρεσβεία μόλις τον είδε εκεί πέρα; Τι είπε; "Σε έχω δει χάφου-χάφου, σε ξέρω"». με όλους να σκάνε στα γέλια!

Πώς αισθάνεται; Τι σημαίνει αυτό για εκείνον; «Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ», απάντησε ο Σωτήρης Κοντιζάς που δήλωσε ότι ντρέπεται!

