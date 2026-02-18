MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

Η τιμητική διάκριση του σεφ και κριτή

  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς επέστρεψε στο MasterChef 2026 μετά από λίγες μέρες απουσίας.
  • Οι παίκτες τον καλωσόρισαν με χειροκρότημα και χιούμορ από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.
  • Απουσίαζε λόγω του διορισμού του ως Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία στην Ιαπωνία.
  • Είναι ο πρώτος Έλληνας που λαμβάνει αυτόν τον τίτλο, που σχετίζεται με το νέο του εστιατόριο 'Χάφου'.
  • Ο Σωτήρης δήλωσε ότι είναι πολύ τιμητικό και νιώθει ντροπή για την αναγνώριση.

Μετά από απουσία λίγων ημερών ο Σωτήρης Κοντιζάς επέστρεψε στο MasterChef 2026, με τους παίκτες να τον καλωσορίζουν με ένα δυνατό χειροκρότημα.

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

«Να καλωσορίσουμε πίσω τον κριτή για εσάς, φίλο κι αδερφό για εμάς, Σωτήρη Κοντιζά», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Αρχικά, σας έλειψε;», ρώτησε τους παίκτες με χιούμορ ο Λεωνίδας. «Ήταν το MasterChef ίδιο χωρίς τον Σωτήρη;», ρώτησε στη συνέχεια, με εκείνους να απαντάνε: «ΟΧΙ!».

MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου

«Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε, να αποκαλύψουμε τον λόγο για τον οποίο ο Σωτήρης απουσίαζε αυτό το διάστημα. Κι ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός. Ο Σωτήρης βρισκόταν στην Ιαπωνία. Κι αυτό γιατί; Γιατί; Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία. Ο πρώτος Έλληνας Χάφου (Hafu). Τι σημαίνει "Χάφου", που είναι και το όνομα του καινούργιου εστιατορίου του Σωτήρη, τι σημαίνει "Χάφου";», «Μισός-μισός», απάντησε ο Σωτήρης Κοντιζάς. 

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

«Μισός-μισός. Οπότε, για εμάς από εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό, γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η Πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιο τίτλο. Οπότε, το πιο δυνατό μας χειροκρότημα για αυτό», πρόσθεσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε χιούμορ με τον νέο τίτλο του Σωτήρη Κοντιζά: «Και να πούμε τι είπε η Πρεσβεία μόλις τον είδε εκεί πέρα; Τι είπε; "Σε έχω δει χάφου-χάφου, σε ξέρω"». με όλους να σκάνε στα γέλια!

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

Πώς αισθάνεται; Τι σημαίνει αυτό για εκείνον; «Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ», απάντησε ο Σωτήρης Κοντιζάς που δήλωσε ότι ντρέπεται!

