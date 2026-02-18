Ντόναλντ Τραμπ: Θέλει να επισκεφτεί την Αθήνα!

«Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ» είπε στον νέο πρέσβη

STAR.GR
Πολιτικη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί την Αθήνα στο προσεχές διάστημα.
  • Χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ως "ισχυρότερες από ποτέ" και επιθυμεί ενίσχυση της συνεργασίας.
  • Η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στη ζωτική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και προανήγγειλε τριμερή ναυπηγική συμφωνία με Νότια Κορέα.
  • Σημαντική συνάντηση Υπουργών Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον για την ενίσχυση ενεργειακής συνεργασίας.
  • Ο Τραμπ έστειλε χαιρετισμούς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας την εμπιστοσύνη του στην Ελλάδα.

Την επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα, εξέφρασε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της χώρας μας στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη. 

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  ο Ντόναλντ Τράμπ εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί την Αθήνα και μάλιστα στο προσεχές διάστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις σχέσεις των δυο χωρών ως  «ισχυρότερες από ποτέ».

 O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε ακόμα στην πρόθεσή του  να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής  συνεργασίας, εστιάζοντας στην άμυνα, τις επενδύσεις, τα ναυπηγεία και την ενέργεια. 

«Έπεσαν» οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες  

Τέλος, έστειλε χαιρετισμούς στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και ένα μήνυμα πολιτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας,  αφού   σημείωσε ότι η Πρέσβης Γκιλφόιλ είναι από τους πιο έμπιστους απεσταλμένους του και αυτό αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει στις  διμερείς μας σχέσεις.

 Γκίλφοϊλ: Ζωτικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα   

Στις στενές σχέσεις των δύο χωρών και τον ζωτικό ρόλο της Ελλάδας ως εταίρου  αναφέρθηκε στους Διαλόγους της Νισύρου, η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.  

Τι είπε η πρέσβης των ΗΠΑ για την Ελλάδα

Τι είπε η πρέσβης των ΗΠΑ για την Ελλάδα  

Η πρέσβης μίλησε για τη  συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου και προανήγγειλε μια τριμερή υπογραφή συμφωνίας ναυπηγικής συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τι ανακοίνωσε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα

Όπως τόνισε στην Ουάσινγκτον θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο μετά την PTEC. «Υπουργοί Ενέργειας από όλο τον κόσμο θα έρθουν για να ολοκληρώσουμε όσα ξεκινήσαμε στην Αθήνα». Όπως είπε, οι Υπουργοί Ράιτ και Μπέργκαμ και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ θα συγκεντρώσουν υπουργούς ενέργειας από όλο τον κόσμο.

«Δώσαμε την υπόσχεση ότι ήμασταν εδώ στην Αθήνα. Και όσο πολυάσχολοι κι αν είναι όλοι στις ΗΠΑ, για τον Πρόεδρο Τραμπ αποτελεί προτεραιότητα. Θα έχουμε και μια ακόμη υπογραφή, μια τριμερή ναυπηγική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η προτεραιότητα του Προέδρου, να κάνει συμφωνίες με τους συμμάχους του που σεβόμαστε και θα προστατεύσουμε. Και στο τέλος της ημέρας, είναι καλό να πηγαίνεις για ύπνο το βράδυ, να κάνεις προσευχές και να ξυπνάς το πρωί και να ξέρεις ότι έχεις την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», επισήμανε. 
 

