Changan: Επεκτείνει το δίκτυο στην Ελλάδα

Που μπορείτε να δείτε τα μοντέλα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 21:09 MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!
18.02.26 , 21:01 Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου
18.02.26 , 20:47 RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών
18.02.26 , 20:36 Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
18.02.26 , 20:34 Ντόναλντ Τραμπ: Θέλει να επισκεφτεί την Αθήνα!
18.02.26 , 20:28 Changan: Επεκτείνει το δίκτυο στην Ελλάδα
18.02.26 , 20:12 Καιρός: Με βροχές η έξοδος του τριημέρου -Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα
18.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;
18.02.26 , 19:34 Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών
18.02.26 , 19:16 Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από ηλεκτροπληξία
18.02.26 , 19:15 Φορτισμένη η Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;»
18.02.26 , 19:13 Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη
18.02.26 , 18:39 Χρήστος Δάντης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο που έκανε!
18.02.26 , 18:36 Κατώτατος μισθός 2026: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
18.02.26 , 18:11 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η ΠΝΟ
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό;
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Changan: Επεκτείνει το δίκτυο στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βελμάρ, από τον Οκτώβριο του 2025 αποτελεί επίσημο έμπορο της Changan στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας το πρώτο και αποκλειστικό Showroom Changan Βελμάρ στο Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 292.Το 2026, η δραστηριότητα της Changan Βελμάρ αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς, επεκτείνοντας την δραστηριότητά της και σε δύο νέα καταστήματα:

Περιστέρι: Λεωφόρος Κηφισού 100

Αργυρούπολη: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 572.

Η Βελμάρ έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την φυσική της παρουσία και να φέρει την εμπειρία Changan πιο κοντά στους καταναλωτές σε στρατηγικές τοποθεσίες.Οι νέοι χώροι έχουν σχεδιαστεί με σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Changan, με έμφαση στην αξιοπιστία, την καινοτομία και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση.

Changan: Επεκτείνει το δίκτυο στην Ελλάδα

Στα νέα Showrooms, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και οδηγήσουν από κοντά τα δημοφιλή μοντέλα της Changan, όπως:

Deepal S05: Το έξυπνο eSUV με προηγμένη τεχνολογία που κάνει κάθε διαδρομή απλή υπόθεση με άψογη συνδεσιμότητα και ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Deepal S07: Το μεγαλύτερο SUV της σειράς, που συνδυάζει άψογα την κομψότητα με την έξυπνη λειτουργικότητα, κάνοντας ξεχωριστή κάθε στιγμή πίσω από το τιμόνι.

Η αναπτυξιακή πορεία της Βελμάρ συνεχίζεται δυναμικά και εκτός Αττικής. Προσεχώς, το δίκτυο των Showrooms Changan Βελμάρ επεκτείνεται σε:· Ηράκλειο Κρήτης,· Θέρμη Θεσσαλονίκης

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CHANGAN
 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top