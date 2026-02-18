RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών

Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους «κακούς» του σινεμά

RoboCop
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο Τομ Νούναν, πρωταγωνιστής της ταινίας RoboCop, σε ηλικία 74 ετών.
  • Η είδηση ανακοινώθηκε από την πρώην συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας, που δήλωσε ότι έφυγε ήρεμα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
  • Ο Νούναν είχε σημαντική καριέρα και στο θέατρο, με ρόλους σε εμβληματικές ταινίες και σειρές όπως The X-Files και 12 Monkeys.
  • Η Κάρεν Σίλας τον χαρακτήρισε αγαπημένο φίλο και επαγγελματία που άφησε κληρονομιά στον κινηματογράφο.
  • Η ερμηνεία του σε τηλεοπτικές σειρές τον καθόρισε ως έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς ηθοποιούς της εποχής του.

Έφυγε από τη ζωή ένας εκ των πρωταγωνιστών της θρυλικής ταινίας RoboCop Τομ Νούναν, σε ηλικία 74 ετών, με την είδηση να γίνεται γνωστή από την πρώην συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας.

RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι  ο ηθοποιός και σκηνοθέτης «έφυγε από τη ζωή ήρεμα» ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

 Σε ανάρτησή της στο Instagram η Κάρεν Σίλας έγραψε αναλυτικά για τον Νούναν: «Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Τομ Νούναν, έφυγε ήρεμα από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2026. Το να δουλέψω μαζί του στο πρωτότυπο off-Broadway θεατρικό του έργο What Happened Was… στο Paradise Factory Theatre στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε σημείο καμπής για εμένα και για την καριέρα μου, κάτι που συνεχίζει να αντηχεί σε όλη μου τη ζωή και στη δουλειά μου ως ηθοποιός».

RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών

«Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τότε ότι, όταν το γυρίζαμε ως ταινία έναν χρόνο αργότερα, θα δημιουργούσαμε μία από τις πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες της δεκαετίας του 1990 στον αμερικανικό κινηματογράφο. Τι προνόμιο και τι τρελή διασκέδαση ήταν να δουλεύω με αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαλώ φίλο μου μέχρι το τέλος… Είθε η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει», πρόσθεσε.

RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών

Η τηλεοπτική του πορεία είναι εξίσου εντυπωσιακή με την κινηματογραφική.

Κορυφαίες Τηλεοπτικές Στιγμές

The X-Files (Επεισόδιο "Paper Hearts"): Θεωρείται μια από τις καλύτερες στιγμές της σειράς. Υποδύθηκε τον John Lee Roche, έναν serial killer που ισχυριζόταν ότι είχε απαγάγει την αδερφή του Mulder. Η ερμηνεία του ήταν τόσο ανατριχιαστική που "στοίχειωσε" τους θεατές για χρόνια.

RoboCop: Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας σε ηλικία 74 ετών

12 Monkeys (The Pallid Man): Ως ο "Χλωμός Άνθρωπος", ήταν το πρόσωπο του τρόμου για τις πρώτες σεζόν. Η απόκοσμη ηρεμία του και ο τρόπος που κινούνταν έδωσαν στη σειρά μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Hell on Wheels (Reverend Cole): Εδώ είδαμε μια διαφορετική πλευρά του. Έπαιξε έναν ιερέα που παλεύει με τους εσωτερικούς του δαίμονες, το αλκοόλ και τη θρησκευτική του πίστη σε ένα βίαιο περιβάλλον.

The Blacklist: Στο ρόλο του "The Stewmaker", ενός ανθρώπου που εξαφάνιζε πτώματα με χημικά, παρέδωσε έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους "κακούς της εβδομάδας" σε ολόκληρη τη σειρά.

