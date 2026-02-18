Παναγιώτης Στάθης: Το νέο μήνυμα πριν από την κηδεία της μητέρας του

Από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους περνάει ο Παναγιώτης Στάθης, αφού «έχασε» την αγαπημένη του μητέρα, Καλλιόπη Στάθη.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα, λίγη ώρα πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα το πρωί της Τρίτης, ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή.

Να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα», είπε ο Παναγιώτης Στάθης.

Όπως ενημέρωσε με επόμενη ανάρτησή του, η κηδεία της μητέρας του θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων.

Με νέα του ανάρτηση στα social media, ο δημοσιογράφος του ANT1 ενημέρωσε τους φίλους του: «Αντί στεφάνων παρακαλώ όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του οίκου ευγηρίας Κυθήρων-‘ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ’ Αριθμός Λογαριασμού:48001922 IBAN:GR9501104520000045248001922(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)»