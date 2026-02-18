Παναγιώτης Στάθης: «Επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου…»

Παναγιώτης Στάθης: Η απάντησή του στους επικριτές του στο Χ για το ότι εργάστηκε παρά το πένθος για τον χαμό της μητέρας του/ βίντεο Breakfast@Star

Την απάντησή του έδωσε ο Παναγιώτης Στάθης, στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», σε όσους τον κατέκριναν επειδή βρισκόταν στο πόστο του, παρά το πένθος του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε γνωστό χθες, στο κλείσιμο της εκπομπής, πως ένα λεπτό πριν βγει στον αέρα, ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, έλαβε υβριστικά μηνύματα στην πλατφόρμα Χ, για το γεγονός ότι επέλεξε να εμφανιστεί στην εκπομπή και να εργαστεί.

«Συγγνώμη που θα καταχραστώ 30” από τον χρόνο της εκπομπής. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και τον σταθμό και την ομάδα για τη συμπαράσταση και την αγάπη που δείχνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αμέτρητα μηνύματα, πραγματικά, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση για τον χαμό της μητέρας μου. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά και ο οργανισμός και όλη η ομάδα κι εσείς εκεί έξω φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου για τη συμπαράσταση», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Δε θέλω να αναφέρομαι σε μειοψηφίες, τοξικές μειοψηφίες, να σου πω την αλήθεια. Επειδή νιώθω ότι κάποιοι ελάχιστοι κι εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τη μειοψηφία, ούτε με τα social media με ενδιαφέρει, ξέρω πόσο οχετός και τοξικότητα κυκλοφορεί εκεί μέσα. Απλά, επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, το μόνο που θέλω να τους πω είναι ότι πρώτον είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που σίγουρα δε γνωρίζουν. Είναι δεδομένο ότι δε γνωρίζουν, γιατί διαβάζω κριτικές για τον τρόπο αν έκανα εκπομπή, αν δεν μπήκα στην εκπομπή, αν... Τέλος πάντων, διάφορα πράγματα.

Δεύτερον, να τους πω ότι επειδή εγώ το έχω διδαχθεί άσχημα στη ζωή μου, το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν.

Τρίτον, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες που δεν τις ξέρετε. Παραδείγματος χάριν, η μητέρα μου είναι στα Κύθηρα, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες δρομολογίων, κακοκαιρίας κ.ά. Δεν εξηγώ, απλά αναφέρομαι γιατί, μόνο και μόνο σου λέω γιατί αναφέρθηκαν στη μάνα μου, γιατί τίποτα άλλο δε με ενδιαφέρει», εξήγησε.

Ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη/ Φωτογραφία Instagram

«Δεν έχει καμία σημασία. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο σε αυτούς εκεί έξω. Πολύ λίγους ελάχιστους. η αλήθεια είναι ότι εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου. Κανείς στη θέση μου. Πραγματικά το εύχομαι. Να είναι καλά!», κατέληξε ο Παναγιώτης Στάθης.