Παναγιώτης Στάθης: «Επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου…»

Η απάντηση στα υβριστικά σχόλια στο Χ επειδή έκανε εκπομπή παρά το πένθος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 12:47 Χρήστος Μάστορας: Στο δικαστήριο για τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση
18.02.26 , 12:44 Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Γέμισε με λύματα η λεωφόρος
18.02.26 , 12:33 Αρναούτογλου: «Χαίρομαι που τα παιδιά στον εθνικό τελικό ήταν ενωμένα»
18.02.26 , 12:25 Χατζηνικολάου: «Δε θα έλεγα ότι η φετινή χρονιά ήταν κορυφαία»
18.02.26 , 12:17 Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
18.02.26 , 11:58 ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε η Τ. Χατζηδάκη - Ελέγχεται για «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ
18.02.26 , 11:54 Καραβάτου για νούμερα τηλεθέασης: «Έχω μια ισορροπία μέσα μου»
18.02.26 , 11:43 Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα – Πλημμύρισε η Πάρος, προβλήματα στην Ήπειρο
18.02.26 , 11:41 Aντετοκούνμπο: Τι είπε για το μέλλον του στο Μιλγουόκι και τους Μπακς
18.02.26 , 11:38 «Το Αλτσχάιμερ, μου χτυπά την πόρτα» - Συμπτώματα, στάδια και αντιμετώπιση
18.02.26 , 11:12 Σκιάθος: Νεκρή η 38χρονη Κωνσταντίνα - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες
18.02.26 , 11:10 Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»
18.02.26 , 11:01 Masterchef - Sneak Preview: «Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους;»
18.02.26 , 10:23 Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης
18.02.26 , 10:16 Λαγκάρντ: Αποχωρεί πρόωρα από την ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών 2027;
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό;
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Παναγιώτης Στάθης: Η απάντησή του στους επικριτές του στο Χ για το ότι εργάστηκε παρά το πένθος για τον χαμό της μητέρας του/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Στάθης απάντησε σε κριτικές για την παρουσία του στην εκπομπή παρά το πένθος του.
  • Ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του λίγο πριν βγει στον αέρα.
  • Δέχθηκε υβριστικά μηνύματα στα social media για την απόφασή του να εργαστεί.
  • Ευχαρίστησε την ομάδα και το κοινό για τη συμπαράσταση τους.
  • Τόνισε ότι το πένθος είναι μοναχικός δρόμος και εξέφρασε την επιθυμία να μην βρεθεί κανείς στη θέση του.

Την απάντησή του έδωσε ο Παναγιώτης Στάθης, στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», σε όσους τον κατέκριναν επειδή βρισκόταν στο πόστο του, παρά το πένθος του. 

Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε γνωστό χθες, στο κλείσιμο της εκπομπής, πως ένα λεπτό πριν βγει στον αέρα, ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του. 

Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, έλαβε υβριστικά μηνύματα στην πλατφόρμα Χ, για το γεγονός ότι επέλεξε να εμφανιστεί στην εκπομπή και να εργαστεί. 

«Συγγνώμη που θα καταχραστώ 30” από τον χρόνο της εκπομπής. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και τον σταθμό και την ομάδα για τη συμπαράσταση και την αγάπη που δείχνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αμέτρητα μηνύματα, πραγματικά, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση για τον χαμό της μητέρας μου. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά και ο οργανισμός και όλη η ομάδα κι εσείς εκεί έξω φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου για τη συμπαράσταση», είπε αρχικά ο παρουσιαστής. 

Παναγιώτης Στάθης: «Επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου…»

«Δε θέλω να αναφέρομαι σε μειοψηφίες, τοξικές μειοψηφίες, να σου πω την αλήθεια. Επειδή νιώθω ότι κάποιοι ελάχιστοι κι εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τη μειοψηφία, ούτε με τα social media με ενδιαφέρει, ξέρω πόσο οχετός και τοξικότητα κυκλοφορεί εκεί μέσα.  Απλά, επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, το μόνο που θέλω να τους πω είναι ότι πρώτον είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που σίγουρα δε γνωρίζουν. Είναι δεδομένο ότι δε γνωρίζουν, γιατί διαβάζω κριτικές για τον τρόπο αν έκανα εκπομπή, αν δεν μπήκα στην εκπομπή, αν... Τέλος πάντων, διάφορα πράγματα

Δεύτερον, να τους πω ότι επειδή εγώ το έχω διδαχθεί άσχημα στη ζωή μου, το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν. 

Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του

Τρίτον, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες που δεν τις ξέρετε. Παραδείγματος χάριν, η μητέρα μου είναι στα Κύθηρα, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες δρομολογίων, κακοκαιρίας κ.ά. Δεν εξηγώ, απλά αναφέρομαι γιατί, μόνο και μόνο σου λέω γιατί αναφέρθηκαν στη μάνα μου, γιατί τίποτα άλλο δε με ενδιαφέρει», εξήγησε.   

Ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη/ Φωτογραφία Instagram

Ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη/ Φωτογραφία Instagram

«Δεν έχει καμία σημασία. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο σε αυτούς εκεί έξω. Πολύ λίγους ελάχιστους. η αλήθεια είναι ότι εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου. Κανείς στη θέση μου. Πραγματικά το εύχομαι. Να είναι καλά!», κατέληξε ο Παναγιώτης Στάθης. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 |
ΠΕΝΘΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top