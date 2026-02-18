Σκιάθος: Νεκρή η 38χρονη Κωνσταντίνα - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες

Νοσηλευόταν μία εβδομάδα, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: skiathoslife.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αιφνίδιος θάνατος 38χρονης Κωνσταντίνας στη Σκιάθο, μόλις 20 μέρες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της.
  • Η Κωνσταντίνα υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.
  • Αρχικά η υγεία της φάνηκε να βελτιώνεται, αλλά επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε τη Δευτέρα.
  • Η κηδεία της θα γίνει αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων, χρήματα για ενίσχυση σε λογαριασμό της Εθνικής τράπεζας.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκιάθου από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας που μόλις πριν 20 μέρες είχε γεννήσει το τρίτο της παιδάκι. 

Η 38χρονη Κωνσταντίνα, μητέρα δύο αγοριών κι ενός κοριτσιού, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί στην αρχή η υγεία της να έδειχνε πως καλυτερεύει, ωστόσο τη Δευτέρα η επιδείνωση ήταν ραγδαία μέχρι που εξέπνευσε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια αλλά και τους οικείους της. 

Θεσσαλονίκη: Τα λόγια του κτηνοτρόφου μέσα από το νοσοκομείο

Όσοι γνώριζαν την 38χρονη κάνουν λόγο για έναν χαμογελαστό άνθρωπο, ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σκιάθου και μια στοργική μητέρα. 

Σκιάθος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της 38χρονης 

Η κηδεία της Κωνσταντίνας θα γίνει αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στη Σκιάθο. 

Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους έστειλαν βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα!

Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί προς ενίσχυση να κατατεθούν χρήματα στην Εθνική τράπεζα στον Λογαριασμό GR9201104920000049260886004

 

 

