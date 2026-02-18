Σκιάθος: Νεκρή η 38χρονη Κωνσταντίνα - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκιάθου από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας που μόλις πριν 20 μέρες είχε γεννήσει το τρίτο της παιδάκι.
Η 38χρονη Κωνσταντίνα, μητέρα δύο αγοριών κι ενός κοριτσιού, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί στην αρχή η υγεία της να έδειχνε πως καλυτερεύει, ωστόσο τη Δευτέρα η επιδείνωση ήταν ραγδαία μέχρι που εξέπνευσε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια αλλά και τους οικείους της.
Θεσσαλονίκη: Τα λόγια του κτηνοτρόφου μέσα από το νοσοκομείο
Όσοι γνώριζαν την 38χρονη κάνουν λόγο για έναν χαμογελαστό άνθρωπο, ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σκιάθου και μια στοργική μητέρα.
Σκιάθος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της 38χρονης
Η κηδεία της Κωνσταντίνας θα γίνει αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στη Σκιάθο.
Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους έστειλαν βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα!
Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί προς ενίσχυση να κατατεθούν χρήματα στην Εθνική τράπεζα στον Λογαριασμό GR9201104920000049260886004
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.