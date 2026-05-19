Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Αναστασία Γιουσέφ καθώς σε τρεις μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η χορεύτρια που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την εκπομπή της Αννίτας Πάνια, αποκάλυψε μέσα από ένα Instastory της ποια είναι τα πιο περίεργα πράγματα που κάνει στην εγκυμοσύνη.



Όπως είπε η Αναστασία, χαϊδεύει συνέχεια την κοιλίτσα της, μιλάει στο μωρό, βλέπει online παιδικά πράγματα για το μωρό και παιχνίδια. Η influencer και χορεύτρια συνεχίζει να γυμνάζεται και να προσέχει τη διατροφή της καταναλώνοντας για πρωϊνό αυγό με αβοκάντο.

Η Αναστασία Γιουσέφ πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε πως περνάει μία πολύ γλυκιά περίοδο της ζωής της καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, "ένα πλασματάκι μεγαλώνει μέσα της".

«Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη… Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται.

Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες»,



