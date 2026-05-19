Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, καθώς όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας παράλληλα μία από τις τελευταίες φωτογραφίες τους μαζί.

Με λόγια γεμάτα πόνο και συγκίνηση, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έγραψε: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο… Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Θα σ’ αγαπώ πάντα…………».

Στην ίδια ανάρτηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην τελευταία φωτογραφία που τράβηξαν μαζί, αποκαλύπτοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν η τελευταία τους κοινή στιγμή. «Υ.Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα τη τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του ηθοποιού συγκίνησε τους ακολούθους του, αλλά και πολλούς φίλους και συναδέλφους του από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήρια κάτω από τη δημοσίευσή του.