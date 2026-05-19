«Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή

Εκκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις και ορισμένα σχολεία στα νότια προάστια

Δεν υπάρχει διαρροή αερίου λένε οι αρμόδιες αρχές / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Strr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή αερίου στην Αττική, παρά τις αναφορές για περίεργη οσμή σε πολλές περιοχές.
  • Έρευνες διεξάγονται και στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, χωρίς να έχουν βρεθεί ύποπτα περιστατικά.
  • Η οσμή έχει παρατηρηθεί κυρίως στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας εκκενώσεις επιχειρήσεων και σχολείων.
  • Οι αρμόδιες αρχές, όπως η Πυροσβεστική και το Λιμενικό, συνεχίζουν τους ελέγχους για να εντοπίσουν την προέλευση της οσμής.
  • Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προτείνει στους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους μέχρι να διαπιστωθεί η αιτία.

Δεν υπάρχει διαρροή αερίου διαβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές, μετά τη σωρεία αναφορών για περίεργη μυρωδιά σε πολλούς δήμους της Αττικής, με τις έρευνες να στρέφονται πλέον και στη θαλάσσια περιοχή της Αττικής.

Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, όταν στην πυροσβεστική καταγράφηκαν δεκάδες κλήσεις πολιτών που ανέφεραν έντονη μυρωδιά αερίου, κυρίως στα νότια προάστια και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

Αναστάτωση επικράτησε σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Δραπετσώνα, Βούλα,Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Ανάβυσσο, Λαγονήσι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. 

Λόγω του περιστατικού, εκκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις, ορισμένα σχολεία, αλλά και το δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.  

Εκκενώθηκε προληπτικά το δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου λόγω της έντονης οσμής αερίου

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, της Αστυνομίας, καθώς και τεχνικά συνεργεία του ΔΕΣΦΑ και της Enaon EDA, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση του φαινομένου. Μέχρι στιγμής, πάντως, όπως διαβεβαιώνουν, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. 

Από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έγινε γνωστό ότι το ΕΣΚΕΔΙΚ δέχθηκε αλλεπάλληλες αναφορές ήδη από τις 11:40 το πρωί, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι τόσο στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας όσο και στο υπόλοιπο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής. 

Πηγές του ΔΕΣΦΑ ανέφεραν ότι η έντονη οσμή δε φαίνεται να σχετίζεται με το δίκτυο φυσικού αερίου ή τις εγκαταστάσεις του, επισημαίνοντας ότι το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από τις περιοχές των νοτίων προαστίων όπου εντοπίζεται πιο έντονα το φαινόμενο. 

Οσμή αερίου στην Αττική: Έρευνες και στη θάλασσα 

Την ίδια ώρα, το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή στον Σαρωνικό, πραγματοποιώντας προληπτικές περιπολίες και ελέγχους σε πλοία και θαλάσσιες περιοχές ενεργειακού ενδιαφέροντος.

Οσμή αερίου: Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη μυρωδιά

Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο περιστατικό ή ένδειξη ρύπανσης. 

Τι αναφέρει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας 

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι που έγιναν δεν έδειξαν διαρροή αερίου: 

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. 

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. 

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. 

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. 

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται». 

«Δεν υπάρχει διαρροή», λέει ο διαχειριστής του δικτύου αερίου  

«Με αφορμή την έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, σήμερα Τρίτη, εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα». 

«Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους», λέει ο δήμος Νέας Σμύρνης 

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει:

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα». 

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ όλες οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του φαινομένου. 

