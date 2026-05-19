Νέες φωτογραφίες από το κοινό πάρτι γενεθλίων τους δημοσίευσαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου.
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Κοινό πάρτι γενεθλίων με matchy-matchy τούρτες
Το ζευγάρι, που παραδέχτηκε τη σχέση του και επίσημα μέσα από το υλικό που πόσταρε στα social media, ανταλλάσοντας και το πρώτο τους φιλί δημόσια, διοργάνωσε ένα πάρτι υπερπαραγωγή σε χώρο στο Μικρολίμανο.
Το πάρτι είχε φαγητό, cocktails, χορό, μουσική και εντυπωσιακή διακόσμηση.
Ο βασικός στολισμός ήταν ένα backdrop με μια γιρλάντα από silver metallic μπαλόνια.
Σε κάθε τραπέζι εκτός από το σερβίτσιο για κάθε καλεσμένο, στο κέντρο υπήρχε μια ανθοσύνθεση με κόκκινα τριαντάφυλλα και πράσινα φυτά, καθώς και κυλινδρικά γυάλινα κηροπήγια με λευκά κεριά.
Το γεύμα είχε όλων των ειδών τις νοστιμιές.
Το ζευγάρι έσβησε τα κεράκια στις πανομοιότυπες τούρτες του, που είχαν διαφορετικό χρώμα, κι η αλήθεια είναι πως έδειχνε πολύ ευτυχισμένο.
Μετά το «Happy Birthday», πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό.
Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια δε είχαν παραδεχτεί δημόσια τη σχέση τους, θέλοντας να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το τελευταίο διάστημα, είχαν γίνει πιο εξωστρεφείς στα social media, καθώς μοιράζονταν στιγμές από την καθημερινότητά τους.
«Χρόνια πολλά αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μια μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια», έγραψε η Ρία Ελληνίδου στην πρώτη κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της.