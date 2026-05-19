Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το κοινό πάρτι που διοργάνωσαν για τα γενέθλιά τους/ βίντεο Super Κατερίνα

Νέες φωτογραφίες από το κοινό πάρτι γενεθλίων τους δημοσίευσαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου.

Το ζευγάρι, που παραδέχτηκε τη σχέση του και επίσημα μέσα από το υλικό που πόσταρε στα social media, ανταλλάσοντας και το πρώτο τους φιλί δημόσια, διοργάνωσε ένα πάρτι υπερπαραγωγή σε χώρο στο Μικρολίμανο.

Το πάρτι είχε φαγητό, cocktails, χορό, μουσική και εντυπωσιακή διακόσμηση.

Πάρτι γενεθλίων Αλεξάνδρου- Ελληνίδου/ instagram

Ο βασικός στολισμός ήταν ένα backdrop με μια γιρλάντα από silver metallic μπαλόνια.

Πάρτι γενεθλίων Αλεξάνδρου- Ελληνίδου/ instagram

Σε κάθε τραπέζι εκτός από το σερβίτσιο για κάθε καλεσμένο, στο κέντρο υπήρχε μια ανθοσύνθεση με κόκκινα τριαντάφυλλα και πράσινα φυτά, καθώς και κυλινδρικά γυάλινα κηροπήγια με λευκά κεριά.

Πάρτι γενεθλίων Αλεξάνδρου- Ελληνίδου/ instagram

Το γεύμα είχε όλων των ειδών τις νοστιμιές.

Πάρτι γενεθλίων Αλεξάνδρου- Ελληνίδου/ instagram

Το ζευγάρι έσβησε τα κεράκια στις πανομοιότυπες τούρτες του, που είχαν διαφορετικό χρώμα, κι η αλήθεια είναι πως έδειχνε πολύ ευτυχισμένο.

Πάρτι γενεθλίων Αλεξάνδρου- Ελληνίδου/ instagram

Μετά το «Happy Birthday», πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό.

Πάρτι γενεθλίων Αλεξάνδρου- Ελληνίδου/ instagram

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια δε είχαν παραδεχτεί δημόσια τη σχέση τους, θέλοντας να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το τελευταίο διάστημα, είχαν γίνει πιο εξωστρεφείς στα social media, καθώς μοιράζονταν στιγμές από την καθημερινότητά τους.

«Χρόνια πολλά αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μια μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια», έγραψε η Ρία Ελληνίδου στην πρώτη κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της.