Λευτέρης Πανταζής: «Γιατί να μην πάει ο Πανταζής στην Επίδαυρο;»

«Ήρθε από το πουθενά» είπε για την πρόταση για το αρχαίο θέατρο

Ο Λευτέρης Πανταζής έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. 

«Δεν ξεκίνησαν ακόμα οι πρόβες. Τώρα θα πάω να τους δω στο θέατρο κάποια στιγμή και μετά, όταν με ειδοποιήσουν, θα πάω να κάνω τις πρόβες μου», είπε αρχικά ο τραγουδιστής στο Βreakfast@Star.

Όταν του ανέφεραν πως θα τον δούμε φέτος και στην Επίδαυρο, εκείνος απάντησε: «Γιατί όχι; Δεν πρέπει ο άνθρωπος στη ζωή του να βάζει στόχους και να τους κατακτά;».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν αυτός ήταν ένας προσωπικός στόχος ή όνειρο ζωής, ο Λευτέρης Πανταζής απάντησε: «Ήρθε από το πουθενά».

Λευτέρης Πανταζής: Έκανε πρόταση στον Akyla να συνεργαστούν του χρόνου στις πίστες

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του προς τον Akyla, μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης.

Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως θέλει να συνεργαστεί μαζί του τη νέα σεζόν, απευθύνοντάς του ανοιχτή πρόταση για το νυχτερινό σχήμα στο οποίο θα εμφανίζεται τον χειμώνα.

«Δε χρειαζόταν να ζητήσει συγγνώμη ο Akylas. Έκανε την προσπάθειά του, ήτανε όλη η ομάδα του καταπληκτική», ανέφερε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις μετά το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής.

Στη συνέχεια, προχώρησε και σε δημόσιο κάλεσμα προς τον νεαρό τραγουδιστή. «Εγώ, αν θέλει κι αυτός, θα κάνω πρόταση εκεί που θα είμαι το χειμώνα να είναι μαζί μου. Το έχω πει και πριν, αν θυμάστε, και το λέω πάλι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

