Η επιστροφή του Akyla στην Ελλάδα μετά τη φετινή Eurovision συνοδεύτηκε από μια από τις πιο συγκινητικές αναρτήσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που εκπροσώπησε τη χώρα μας με το τραγούδι «Ferto» και βρέθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού, θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Παρότι η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε τελικά τη δέκατη θέση, ο ίδιος έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο βαθιά βίωσε όλη αυτή την εμπειρία. Μάλιστα, στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον τελικό της Eurovision, ο Akylas είχε ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο, λέγοντας πως δεν ήθελε να απογοητεύσει κανέναν.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, μέσα από την ανάρτησή του, φάνηκε πως το σημαντικότερο για εκείνον δεν ήταν η κατάταξη, αλλά η διαδρομή, οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα του και τα μηνύματα που θέλησε να περάσει.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια σειρά από ιδιαίτερα τρυφερές φωτογραφίες με τη μητέρα του, συνοδεύοντάς τες με ένα μεγάλο και βαθιά συναισθηματικό κείμενο. Μέσα σε αυτό, μίλησε ανοιχτά για τη στήριξη που δέχτηκε από εκείνη σε κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά και για τη σημασία που έχει για κάθε παιδί να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πιστέψει στα όνειρά του.

«Κοιτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες 💗 Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται.» έγραψε μεταξύ άλλων ο Akylas, ευχαριστώντας τη μητέρα του για την αμέριστη αγάπη και στήριξή της.

Στο μήνυμά του, ο καλλιτέχνης δεν στάθηκε μόνο στη δική του ιστορία. Αντίθετα, θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα σε όλα τα παιδιά που φοβούνται να κυνηγήσουν τα όνειρά τους ή αισθάνονται πως δεν χωρούν στα πρότυπα που τους επιβάλλονται.

«Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους γονείς, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουν τα παιδιά τους χωρίς όρους και χωρίς φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα ή στις επιλογές τους.

«Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή», έγραψε συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Η ανάρτηση του Akyla συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια υποστήριξης, με πολλούς να μιλούν για ένα από τα πιο ειλικρινή και ανθρώπινα μηνύματα που έχουν διαβάσει μετά το τέλος της Eurovision.