Akylas: «Εύχομαι όλοι οι γονείς να γίνονται καταφύγιο για τα παιδιά τους»

Συγκινεί η ανάρτηση μετά τη Eurovision

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 18:35 Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω
18.05.26 , 18:34 ΣτΕ: Ανατροπή στις συντάξεις χηρείας  - Κίνδυνος για επιστροφή τους
18.05.26 , 18:25 Renault Eco-G turbo 120 EDC: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
18.05.26 , 17:32 Akylas: «Εύχομαι όλοι οι γονείς να γίνονται καταφύγιο για τα παιδιά τους»
18.05.26 , 17:04 ΕΛΠΙΔΑ: Παρουσίαση κοσμήματος «Ηλίανθος» του Οίκου LALAoUNIS
18.05.26 , 17:00 Φωτογραφία ντοκουμέντο αμέσως μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου
18.05.26 , 16:55 Τι λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος για τις «γουρούνες»
18.05.26 , 16:39 Οι Clutch στο Floyd Live Music Venue, το Σάββατο 23 Μαΐου
18.05.26 , 16:21 Μάικλ Τζάκσον: Είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, όταν ήταν παιδί
18.05.26 , 16:21 Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ για το Final Four του μπάσκετ
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Κοινό πάρτι γενεθλίων με matchy-matchy τούρτες
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 17/5

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη Eurovision, όπου εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι "Ferto" και κατέκτησε τη δέκατη θέση.
  • Στο Instagram, μοιράστηκε συναισθηματικές σκέψεις για την εμπειρία του και την υποστήριξη της μητέρας του.
  • Ευχαρίστησε τη μητέρα του για την αγάπη και τη στήριξή της, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης από τους γονείς.
  • Απευθύνθηκε σε όλα τα παιδιά που φοβούνται να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, ζητώντας από τους γονείς να τα στηρίζουν χωρίς όρους.
  • Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, θεωρούμενη από πολλούς ως ένα από τα πιο ειλικρινή μηνύματα μετά τη Eurovision.

Η επιστροφή του Akyla στην Ελλάδα μετά τη φετινή Eurovision συνοδεύτηκε από μια από τις πιο συγκινητικές αναρτήσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Η «συγγνώμη» του Akyla για τη Eurovision που συγκίνησε την Ελλάδα

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που εκπροσώπησε τη χώρα μας με το τραγούδι «Ferto» και βρέθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού, θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Akylas: «Εύχομαι όλοι οι γονείς να γίνονται καταφύγιο για τα παιδιά τους»

Akylas: «Ένιωσα όλο αυτό που χτιζόταν τόσο καιρό ξαφνικά τελείωσε»

Παρότι η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε τελικά τη δέκατη θέση, ο ίδιος έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο βαθιά βίωσε όλη αυτή την εμπειρία. Μάλιστα, στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον τελικό της Eurovision, ο Akylas είχε ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο, λέγοντας πως δεν ήθελε να απογοητεύσει κανέναν.

Eurovision: Με χειροκροτήματα η αναχώρηση του Akyla από τη Βιέννη

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, μέσα από την ανάρτησή του, φάνηκε πως το σημαντικότερο για εκείνον δεν ήταν η κατάταξη, αλλά η διαδρομή, οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα του και τα μηνύματα που θέλησε να περάσει.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια σειρά από ιδιαίτερα τρυφερές φωτογραφίες με τη μητέρα του, συνοδεύοντάς τες με ένα μεγάλο και βαθιά συναισθηματικό κείμενο. Μέσα σε αυτό, μίλησε ανοιχτά για τη στήριξη που δέχτηκε από εκείνη σε κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά και για τη σημασία που έχει για κάθε παιδί να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πιστέψει στα όνειρά του.

Akylas: «Εύχομαι όλοι οι γονείς να γίνονται καταφύγιο για τα παιδιά τους»

«Κοιτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες 💗 Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται.» έγραψε μεταξύ άλλων ο Akylas, ευχαριστώντας τη μητέρα του για την αμέριστη αγάπη και στήριξή της.

Στο μήνυμά του, ο καλλιτέχνης δεν στάθηκε μόνο στη δική του ιστορία. Αντίθετα, θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα σε όλα τα παιδιά που φοβούνται να κυνηγήσουν τα όνειρά τους ή αισθάνονται πως δεν χωρούν στα πρότυπα που τους επιβάλλονται.

«Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους γονείς, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουν τα παιδιά τους χωρίς όρους και χωρίς φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα ή στις επιλογές τους.

«Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή», έγραψε συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

Η ανάρτηση του Akyla συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια υποστήριξης, με πολλούς να μιλούν για ένα από τα πιο ειλικρινή και ανθρώπινα μηνύματα που έχουν διαβάσει μετά το τέλος της Eurovision.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top