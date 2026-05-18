Ο Μάνος Μαλλιαρός κατέφθασε το Σάββατο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τον Άγιο Δομήνικο και βυθίστηκε στην αγκαλιά της οικογένειάς του.

Ο αδερφός του, Γιάννης Μαλλιαρός, δημοσιογράφος της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, μίλησε για το τρομακτικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου και τον ρόλο του αδερφού του στη διάσωσή του, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία ντοκουμέντο.

Μιλώντας αρχικά στην εκπομπή, ο Γιαννης Μαλλιαρός εξέφρασε την ανακούφισή του για την επιστροφή του αδερφού του στην πατρίδα, τονίζοντας παράλληλα ότι ευχή δική του και όλων είναι να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα και ο Σταύρος Φλώρος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ταχύπλοο σκάφος στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο reality επιβίωσης «Survivor».

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές το Σάββατο στο αεροδρόμιο. «Ήμασταν όλοι εκεί να αγκαλιάσουμε τον Μάνο, να τον υποδεχτούμε, να τον καλωσορίσουμε. Εύχομαι σύντομα να γυρίσει και ο Σταυράκος στην οικογένειά του στη Μεσορόπη Καβάλας».

Μιλώντας για το ατύχημα, ο Γιάννης Μαλλιαρός, είπε: «Όλο το Σαββατοκύριακο είχα επικοινωνία με τον αδελφό μου.

Μας εξήγησε καρέ καρέ τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο αλλά και με τον Σταύρο, γιατί ο αδελφός μου όλη μέρα κάνει βιντεοκλήση με τον Σταύρο και συζητάνε και αναλύουν ξανά και ξανά όλο το περιστατικό, όλο αυτό που συνέβη».

«Πάνω από το γόνατο ο ακρωτηριασμός του Σταύρου»

«Θα σας πω πράγματα τα οποία θα ακουστούν για πρώτη φορά γιατί έχω μιλήσει και με την οικογένειά του. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, έχει πάει πάρα πολύ καλά το πρώτο χειρουργείο στο δεξί πόδι προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση. Γίνεται παράλληλα και ένα χειρουργείο στο αριστερό πόδι, προκειμένου οι γιατροί να καταφέρουν να το φέρουν στη θέση που χρειάζεται για να μπει το πρόσθετο μέλος.

Την Τετάρτη ή την Πέμπτη θα γίνει ξανά άλλο ένα χειρουργείο και στα δύο πόδια. Για το δεξί πόδι είναι πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο, αλλά και στο αριστερό πόδι, το οποίο έχει ακρωτηριαστεί, θέλουν οι γιατροί να κάνουν το χειρουργείο προκειμένου να μπορεί να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Επίσης, θέλω να πω κάτι το οποίο είπα και στην οικογένεια ότι θα το μεταφέρω. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση για τον τραυματισμό του Σταύρου.

Δεν το αναιρεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση, ότι ο Σταύρος έχει ακρωτηριαστεί κάτω από το αριστερό γόνατο, το οποίο δεν ισχύει. Ο ακρωτηριασμός στο πόδι του Σταύρου είναι πάνω από το αριστερό γόνατο, είναι στη μέση του μηρού. Είναι ένας βαρύτατος τραυματισμός και καταλαβαίνετε την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης».

«Ο Σταύρος δίνει δύναμη στον αδελφό μου»

Ο ίδιος είπε πως ο Σταύρος είνει εκείνος που δίνει δύναμη στον αδελφό του, ενώ παράλληλα κατήγγειλε πώς πέραν του αρχικού διαστήματος, δεν λαμβάνουν ψυχολογική στήριξη: «Ο Σταύρος είναι εκείνος που δίνει δύναμη στον αδελφό μου. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς το κάνει. Όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, θέλω να σας πω ότι δεν έχει ψυχολόγο αυτή τη στιγμή ο Σταύρος, αλλά ούτε και ο αδελφός μου. Ένας ψυχολόγος πήγε τη δεύτερη, την τρίτη μέρα. Μίλησε περίπου μισή ώρα και με τα δύο παιδιά, και αυτό ήταν όλο».

Ο Σταύρος Φλώρος

Επισης κατήγγειλε, πως η παραγωγή δεν ήξερε πού βρισκόταν ο Μάνος Μαλλιαρός και πως τον έψαχνε:

«Θεωρούσαν ότι ο αδελφός μου ήταν νεκρός και ετοίμαζαν δύτες να μπουν στη θάλασσα για να ψάξουν να τον βρουν. Δεν γνώριζαν για τον Μάνο. Γνώριζαν ότι είχε τραυματιστεί μόνο ο Σταύρος. Δεν ήξεραν πού ήταν ο Μάνος. Δεν ήξεραν ότι ο Σταύρος ήταν με τον Μάνο σε όλη αυτή τη διαδρομή, και πήγαν από την παραγωγή, στα πρόχειρα καταλύματα για να ψάξουν να βρουν τα παιδιά. (....) Τη στιγμή που τους ενημέρωσαν, πήγαν στην παραλία για να δουν αν όντως λείπουν τα παιδιά. Και όταν πήγαν συνειδητοποίησαν ότι έλειπαν αυτά τα δύο παιδιά. Ετοίμαζαν δύτες να μπουν στη θάλασσα να ψάξουν να βρουν τον αδελφό μου γιατί θεωρούσαν ότι ήταν νεκρός. Ο Σταύρος ήταν εκείνη τη στιγμή στο ασθενοφόρο μαζί με τον αδελφό μου. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ο αδελφός μου δεν είναι καλά ψυχολογικά. Από όταν έφτασε το Σάββατο δεν έχει πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο να δει πώς είναι αυτό το παιδί».

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως κανείς δεν ειδοποίησε την οικογένειά του και έμαθαν για το ατύχημα από την οικογένεια του Σταύρου Φλώρου.

«Δεν είχαν ενημερώσει τη μητέρα μου ότι ο Μάνος ήταν μαζί με τον Σταύρο, ότι έγινε αυτό το σκηνικό. (...) Η αδερφή του η Άννα μας ενημέρωσε τα ξημερώματα. Πρώτη φορά καταφέραμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον αδερφό μου μέσα από τον παρουσιασστή Γιώργο Λιανό».

«Είδε το σκάφος και μπήκε γρήγορα με το κεφάλι μέσα στο νερό»

Ο Γιάννης Μαλλιαρός περιγράφοντας όσα του είπε ο αδερφός του, είπε ότι ο Σταύρος Φλώρος σώθηκε γιατί πρόλαβε να βάλει το κεφάλι μέσα στο νερό:

«O αδερφός μου μού εξήγησε ακριβώς πώς συνέβη. Τη στιγμή που κολυμπούσαν, ο αδερφός μου γύρισε και είδε το τουριστικό σκάφος και άρχισε και φώναζε δυνατά "Σταύρο, Σταύρο".

Και εκείνη τη στιγμή πάνω στη φασαρία, στο κολύμπι, ο Σταύρος βγήκε έξω με το κεφάλι και γύρισε και είδε το τουριστικό σκάφος να έρχεται πάνω του. Οι γονείς λένε, ότι ο αδερφός μου είναι ήρωας για δύο λόγους. Γιατί τον έσωσε (με τις φωνές), και γιατί κατάφερε να τον κρατήσει στη ζωή. Αν δεν του φώναζε, το τουριστικό σκάφος θα πέρναγε από πάνω του.

Ο Σταύρος το είδε το σκάφος και μπήκε γρήγορα με το κεφάλι μέσα στο νερό. Γι' αυτό και κατάφερε και κρατήθηκε στη ζωή και υπήρχε ο τραυματισμός μόνο στα πόδια. Ήταν θέμα δευτερολέπτων.Το σκάφος πήγαινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα».

Φωτογραφία ντοκουμέντο αμέσως μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου

«Έχουμε έναν πολύ μεγάλο όγκο φωτογραφικού υλικού από τη στιγμή που τα παιδιά βγήκαν στο λιμάνι. Στη φωτογραφία που βλέπετε, το σημείο που είναι κυκλωμένο με το κόκκινο, είναι η κίτρινη σημαδούρα που είχαν τα παιδιά μαζί τους στον Άγιο Δομίνικο» ανέφερε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

«Υπάρχουν τα ντοκουμέντα και στα βίντεο. Φαίνεται ο Σταύρος που είναι κάτω ξαπλωμένος. Είναι η στιγμή που του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, φαίνεται το σώμα του, το χέρι του. Το κίτρινο είναι η σημαδούρα που είχαν, ήταν καθ' όλα νόμιμοι.

Τα δύο παιδιά είχαν πάει για ψαροντούφεκο. Δεν τους είδε ο οδηγός του τουριστικού σκάφους και δεν ήταν κάποιος εκεί για να τα βοηθήσει. Καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ και πού απευθύνομαι», είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε φωτογραφίες που έχουν στη διάθεσή τους, φαίνονται καθαρά ο Σταύρος, ο Μάνος και όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, όσοι ήταν στο τουριστικό σκάφος.

Εξάλλου, όπως ανέφερε, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου ογδόντα μέτρα από τη στεριά.

«Το τουριστικό σκάφος είχε βγει πάρα πολύ έξω, κοντά στη στεριά, κοντά στην παραλία. Δεν είδε τον Σταύρο και τον αδερφό μου».

Επίσης, όπως σημείωσε ο Γιάννης Μαλλιαρός, ο αδερφός του και ο Σταύρος Φλώρος είχαν ενημερώσει ότι πήγαιναν για ψαροντούφεκο, ενώ είχαν πάει στο σημείο που πήγαιναν πάντα, χωρίς να απομακρυνθούν.

«Ο αδερφός μου έφτασε στο λιμάνι και φορούσε τα βατραχοπέδιλα. Δεν κατάλαβε ότι φορούσε τα βατραχοπέδιλα από το σοκ του. Κρατούσε ψηλά τον Σταύρο, φώναζε και ο Σταύρος κουνούσε τα χέρια του. Μπορείτε να καταλάβετε τι ζήσανε; Φώναζε και ο Σταύρος, και ο Μάνος φώναζε για να τον ακούσουνε, για να γυρίσει πίσω ( το σκάφος).

Αν δεν τους άκουγε, θα ήταν και οι δύο νεκροί», κατέληξε, αναφερόμενος στις τραγικές συμβές του ατυχήματος.

