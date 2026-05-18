Οι Clutch στο Floyd Live Music Venue, το Σάββατο 23 Μαΐου

Η σπουδαία μπάντα σε μία βραδιά καταιγιστικού και παθιασμένου rock 'n' roll

Від ντεμπούτο άλμπουμ τους μέχρι σήμερα, παραμένουν προσηλωμένοι στο γνήσιο rock

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, για μια βραδιά  καταιγιστικού και παθιασμένου rock 'n' roll! 

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, η μπάντα θα εμφανιστεί στο Principal Club Theater, στη Θεσσαλονίκη.

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 10:00, προς 39€ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά στο 2117700000 / Online more.com / Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Οι Clutch δημιουργήθηκαν το 1991, στο Maryland των ΗΠΑ. Σε μια πορεία που, όταν έρθουν ξανά στην Ελλάδα, θα έχει συμπληρώσει 35 χρόνια, το lineup της μπάντας παραμένει αδιαπραγμάτευτα σταθερό: Tim Sult (κιθάρα), Dan Maines (μπάσο), Jean-Paul Gaster (ντραμς) και, βέβαια, Neil Fallon (φωνή, κιθάρα) αποτελούν την τετράδα-μηχανή που παράγει ένα "διαβολικό" groove ‘n’ roll και ενώνει το heavy rock με τα blues και άλλα, φαινομενικά ετερόκλητα, στοιχεία που - στον πλανήτη των Clutch - μοιάζουν απόλυτα φυσιολογικά.

Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους μέχρι σήμερα, παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν, ξεπερνώντας συνεχώς τον εαυτό τους και μεγαλώνοντας, εμπορικά και καλλιτεχνικά, με κάθε νέο τους βήμα.

Εκεί που πραγματικά μεγαλουργούν είναι η σκηνή, αφού πρόκειται για μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες, μπροστά σε οπαδούς κάθε ηλικίας. Στη χώρα μας το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές και το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους, τέσσερα χρόνια μετά την σπουδαία εμφάνισή τους στο Release Athens!

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά απόλαυσης με "Electric Worry", "The Regulator", "The Mob Goes Wild", "X-Ray Visions", "Earth Rocker", "A Quick Death in Texas", "Red Alert (Boss Metal Zone)" και "We Strive For Excellence", "How to Shake Hands", “Burning Beard”, "The Wolf Man Kindly Requests..." και πολλά ακόμα.

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706
 

