Η Δέσποινα Βανδή βάπτισε το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου την κόρη φιλικού της ζευγαριού στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, σε μια λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Στο πλευρό της βρέθηκε η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία παρέμεινε διακριτικά κοντά στη μητέρα της σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου. Η ίδια ανέβασε ορισμένα στιγμιότυπα στους followers της στο Instagram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη βάπτιση.

Μετά το τέλος του μυστηρίου ακολούθησε δεξίωση στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Εκεί η Δέσποινα Βανδή ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων, ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες της και διαμορφώνοντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Δέσποινα Βανδή έχει γίνει νονά και στο παρελθόν. Όταν ανέλαβε ξανά αυτόν τον ρόλο ήταν το καλοκαίρι του 2021 (λίγο πριν ανακοινωθεί το διαζύγιό της από τον Ντέμη Νικολαΐδη). Τότε είχε βαφτίσει ένα μικρό κορίτσι, τη μικρή Αρετή, η οποία είναι κόρη πολύ φιλικού της ζευγαριού.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί τότε αρκετές φωτογραφίες στα social media, με τις εντυπωσιακές στιλιστικές της επιλογές να συζητιούνται έντονα.