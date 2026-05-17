Ανατροπή σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις του ελληνικού MeToo, καθώς σεφ που ασχολούταν και με την υποκριτική και τα social media που είχε καταγγείλει γνωστό ηθοποιό και συγκεκριμένα, το Νικόλα Στραβοπόδη για βιασμό, τελικά καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος του ηθοποιού Νικόλα Στραβοπόδη, με τον καταγγέλλοντα να υποστηρίζει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού όταν και οι δύο ήταν περίπου 20 ετών.

Ο Νικόλας Στραβοπόδης από την πρώτη στιγμή αρνιόταν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως ό,τι συνέβη μεταξύ τους ήταν συναινετικό. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το φερόμενο θύμα - σεφ άλλαξε την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος.

Ενώ αρχικά είχε καταγγελθεί ότι το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2006, στη συνέχεια υποστηρίχθηκε ότι έγινε τον Μάιο του 2005. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε σοβαρά ερωτήματα ως προς τον χρόνο τέλεσης, ενώ παράλληλα το αδίκημα θεωρήθηκε παραγεγραμμένο, καθώς είχαν περάσει 15 χρόνια από το καταγγελλόμενο περιστατικό. Έτσι, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ο ηθοποιός Νικόλας Στραβοπόδης προχώρησε στη συνέχεια σε μήνυση σε βάρος του καταγγέλλοντος για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο το φερόμενο θύμα και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταγγέλλων επιμένει στους ισχυρισμούς του και αναμένεται να προσφύγει στο Εφετείο, χωρίς να ανακαλεί την αρχική του καταγγελία.

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Στραβοπόδης θεωρεί πως μετά από πέντε χρόνια δικαστικής και προσωπικής δοκιμασίας ήρθε μια πρώτη σημαντική δικαίωση.

Δικηγόρος Στραβοπόδη: «Ο εντολέας μου διαλύθηκε με αυτή την υπόθεση»

Ο δικηγόρος του Ν. Στραβοπόδη, Μάνος Ροδουσάκης, μίλησε στο STAR και περιέγραψε τον βαρύ αντίκτυπο της υπόθεσης στον εντολέα του.

«Ο εντολέας μου διαλύθηκε με αυτή την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για «μια πρώτη δικαίωση για τον εντολέα μου».