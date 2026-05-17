Μια παραδοσιακή κινεζική μορφή άσκησης που συνδυάζει αργές, ελεγχόμενες κινήσεις με ρυθμική αναπνοή και στοιχεία διαλογισμού φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Σε μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, η πρακτική αυτή είχε αποτελέσματα συγκρίσιμα με το γρήγορο περπάτημα.

Τα πρώτα σημάδια βελτίωσης εμφανίστηκαν μέσα σε περίπου τρεις μήνες, ενώ τα οφέλη διατηρήθηκαν σε παρακολούθηση ενός έτους. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο JACC, το επιστημονικό περιοδικό του American College of Cardiology.

Γιατί η υπέρταση παραμένει κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας

Η υψηλή αρτηριακή πίεση συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Γι’ αυτό και οι επαγγελματίες υγείας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές τρόπου ζωής, όπως η συστηματική σωματική δραστηριότητα.

Στην πράξη, ωστόσο, η συνέπεια είναι συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κρατήσουν μια ρουτίνα για μήνες, ειδικά όταν απαιτούνται συνδρομές, ειδικός εξοπλισμός, πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους ή συνεχής καθοδήγηση.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου