Αυτός είναι ο λόγος που η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision

Η μακροχρόνια σχέση που έχει αναπτύξει η χώρα με τον θεσμό

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision λόγω της μακροχρόνιας σχέσης της με τον διαγωνισμό και της μεγάλης απήχησης του show στους Αυστραλούς.
  • Η συμμετοχή της Αυστραλίας ξεκίνησε το 2015 ως ειδική συμμετοχή για τα 60 χρόνια της Eurovision και παραμένει μέχρι σήμερα.
  • Η Αυστραλία έχει δικαίωμα συμμετοχής μέσω του τηλεοπτικού δικτύου SBS, που είναι συνδεδεμένο μέλος της EBU.
  • Η χώρα έχει ξεχωρίσει πολλές φορές στον διαγωνισμό, με υψηλές θέσεις στον τελικό.
  • Η Delta Goodrem εκπροσώπησε την Αυστραλία το 2026, κατακτώντας την 4η θέση με 287 βαθμούς.

Η συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision μπορεί να φαίνεται παράξενη σε πολλούς, αφού η χώρα δε βρίσκεται γεωγραφικά στην Ευρώπη. Ωστόσο, η παρουσία της στον διαγωνισμό συνδέεται με τη μακροχρόνια σχέση που έχει αναπτύξει με τη Eurovision μέσα από τη μετάδοση και τη μεγάλη απήχηση που έχει το show στους Αυστραλούς τηλεθεατές.

Η Αυστραλία μεταδίδει τον διαγωνισμό εδώ και δεκαετίες μέσω του τηλεοπτικού δικτύου SBS, ενώ η Eurovision έχει αποκτήσει φανατικό κοινό στη χώρα. Εξαιτίας αυτής της διαχρονικής στήριξης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αποφάσισε το 2015 να καλέσει την Αυστραλία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, αρχικά ως ειδική συμμετοχή για τα 60 χρόνια της Eurovision.

Delta Goodrem / AP Images (Martin Meissner)

Η ανταπόκριση ήταν τόσο θετική, ώστε η Αυστραλία παρέμεινε τελικά στον θεσμό και συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά μέχρι σήμερα. Παρότι δεν ανήκει στην Ευρώπη, η χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής επειδή το αυστραλιανό δίκτυο SBS είναι συνδεδεμένο μέλος της EBU.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Αυστραλία έχει καταφέρει αρκετές φορές να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό, με δυνατές συμμετοχές και υψηλές θέσεις στον τελικό, αποδεικνύοντας πως η Eurovision έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικά διεθνή μουσικό θεσμό.

Η Delta Goodrem εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Eurovision 2026 με το «Eclipse». Η εντυπωσιακή ερμηνεία της συγκίνησε κοινό και επιτροπές, χαρίζοντάς της την 4η θέση με 287 βαθμούς.

