Η συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision μπορεί να φαίνεται παράξενη σε πολλούς, αφού η χώρα δε βρίσκεται γεωγραφικά στην Ευρώπη. Ωστόσο, η παρουσία της στον διαγωνισμό συνδέεται με τη μακροχρόνια σχέση που έχει αναπτύξει με τη Eurovision μέσα από τη μετάδοση και τη μεγάλη απήχηση που έχει το show στους Αυστραλούς τηλεθεατές.

Η Αυστραλία μεταδίδει τον διαγωνισμό εδώ και δεκαετίες μέσω του τηλεοπτικού δικτύου SBS, ενώ η Eurovision έχει αποκτήσει φανατικό κοινό στη χώρα. Εξαιτίας αυτής της διαχρονικής στήριξης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αποφάσισε το 2015 να καλέσει την Αυστραλία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, αρχικά ως ειδική συμμετοχή για τα 60 χρόνια της Eurovision.

Η ανταπόκριση ήταν τόσο θετική, ώστε η Αυστραλία παρέμεινε τελικά στον θεσμό και συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά μέχρι σήμερα. Παρότι δεν ανήκει στην Ευρώπη, η χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής επειδή το αυστραλιανό δίκτυο SBS είναι συνδεδεμένο μέλος της EBU.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Αυστραλία έχει καταφέρει αρκετές φορές να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό, με δυνατές συμμετοχές και υψηλές θέσεις στον τελικό, αποδεικνύοντας πως η Eurovision έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικά διεθνή μουσικό θεσμό.

Η Delta Goodrem εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Eurovision 2026 με το «Eclipse». Η εντυπωσιακή ερμηνεία της συγκίνησε κοινό και επιτροπές, χαρίζοντάς της την 4η θέση με 287 βαθμούς.