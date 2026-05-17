Traction: Ο Βασίλης Μηλιώνης συναντά το νέο HYUNDAI i20 σε ένα road trip

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκαλύπτει την ταξιδιάρα πλευρά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 10:37 1% Club: Καλεσμένοι η Κατερίνα Γερονικολού και ο Δημήτρης Κουρούμπαλης
17.05.26 , 10:25 Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»
17.05.26 , 10:01 Traction: Ο Βασίλης Μηλιώνης συναντά το νέο HYUNDAI i20 σε ένα road trip
17.05.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές με λαχταριστές πίτσες για όλα τα γούστα
17.05.26 , 09:42 Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
17.05.26 , 09:05 Τest drive: Δοκιμάζουμε το νέο Changan Deepal S05 272 PS Panorama
17.05.26 , 09:03 Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!
17.05.26 , 09:02 Eurovision: «Είναι απίστευτο, σ’ αυτό το ταξίδι έμεινα στη σωστή πλευρά»
17.05.26 , 03:15 Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
17.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαΐου
17.05.26 , 02:41 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
17.05.26 , 02:21 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
17.05.26 , 02:08 Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»
17.05.26 , 02:06 Τελικός Eurovision 2026: Ο ξέφρενος χορός του Akyla στο Green Room
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Eurovision: «Είναι απίστευτο, σ’ αυτό το ταξίδι έμεινα στη σωστή πλευρά»
Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μηλιώνης συμμετέχει σε road trip με το νέο HYUNDAI i20, εκφράζοντας την αγάπη του για τα ταξίδια.
  • Το επεισόδιο του TractioN θα προβληθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 14:10.
  • Παρουσιάζεται το BYD ATTO2, ένα νέο plug-in υβριδικό SUV με αυτονομία 1.000 χλμ.
  • Το ανανεωμένο JEEP COMPASS αναδεικνύεται ως ιδανικό για εξερεύνηση σε κάθε τερέν.
  • Η PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125S διατηρεί τη διαχρονικότητά της και μαγνητίζει τα βλέμματα.

Ο Βασίλης Μηλιώνης, ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, είναι κατά βάθος μια... ταξιδιάρα ψυχή. Λατρεύει την υποκριτική και είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτήν, όμως εξίσου μεγάλη είναι και η αγάπη του για τις αποδράσεις και τα ταξίδια.

traction Στεφανής Μηλιώνης 1

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

Ο Κώστας Στεφανής κάνει τις απαραίτητες... συστάσεις του προσκεκλημένου μας στο TractioN, με ένα hot μοντέλο: το πλήρως ανανεωμένο HYUNDAI i20! Και, όντως, η ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Βασίλη Μηλιώνη, που εξομολογείται τον αιώνιο έρωτά του για τα ατελείωτα road trip, και του εντυπωσιακού, σε εμφάνιση, εξοπλισμό και επιδόσεις, supermini HYUNDAI i20, «ζεσταίνεται» αμέσως και...ανεβάζει επικίνδυνα τη θερμοκρασία!

traction Στεφανής Μηλιώνης 2

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 14:10, για να απολαύσετε τον Βασίλη Μηλιώνη και το HYUNDAI i20! 

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής:

traction

  • BYD ATTO2 DM-i: Ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου, αποκωδικοποιούν ένα προς ένα τα μυστικά ενός ξεχωριστού και  ολοκαίνουργιου μοντέλου. Στοχεύοντας κατευθείαν στην κορυφή της κατηγορίας των plug-in υβριδικών compact SUV, το BYD ATTO 2 πραγματοποιεί καθηλωτική είσοδο, με ισχυρότερο πλεονέκτημα την αυτονομία του, που συνολικά φτάνει τα 1.000 χλμ! Χάρη στο τεχνολογικό πακέτο αιχμής Super Hybrid DM-i, to BYD ATTO2 συνδυάζει υποδειγματικά την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης με τη σχεδόν... ατελείωτη αυτονομία, αλλά και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης!
  • JEEP COMPASS: Οι συνεργάτες του TractioN παρουσιάζουν την πιο πρόσφατη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή ενός πραγματικού θρύλου, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες του ανανεωμένου, εμβληματικού JEEP COMPASS, καθώς και στις πολύ ενδιαφέρουσες, σύγχρονες εκδόσεις του! Η Ινώ και ο  Μάνος Στεφανής οδηγούν και συζητούν και ξανά οδηγούν και μετά πάλι οδηγούν, απολαμβάνοντας την ικανότητα του καινούργιου JEEP COMPASS να κινείται σε κάθε είδους τερέν, με την άνεση και τον δυναμισμό που το ανέδειξαν, διαχρονικά, σε συνώνυμο της εξερεύνησης νέων δρόμων, αλλά και νέων εμπειριών! 
  • PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125S: Το πνεύμα της άνοιξης κυριεύει τον δίτροχο Θανάση Χούντρα, ο οποίος παίρνει θέση στην αναπαυτική και πιο στυλάτη σέλα της καινούργιας PIAGGIO VESPA! Ένα σχήμα που νίκησε τον ίδιο το χρόνο, παραμένοντας διαχρονικό και ακμαίο, όπως την πρώτη φορά που κύλησε τις ρόδες του στους δρόμους της μεταπολεμικής Ιταλίας, πριν από 80 χρόνια, η VESPA εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα. Και, όπως εξηγεί με τον αμίμητο, παραστατικό τρόπο του ο συνεργάτης του TractioN, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια PRIMAVERA (η άνοιξη στα ιταλικά) για να... ανθίζει το χαμόγελο στα χείλη σου κάθε μέρα!
     
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRACTIOΝ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top