Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»

Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη 10η θέση στη Eurovision

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 03:15 Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
17.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαΐου
17.05.26 , 02:41 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
17.05.26 , 02:21 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
17.05.26 , 02:08 Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»
17.05.26 , 02:06 Τελικός Eurovision 2026: Ο ξέφρενος χορός του Akyla στο Green Room
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
17.05.26 , 00:03 Eurovision 2026: Η εκρηκτική εμφάνιση της Φινλανδίας που αποθεώθηκε
16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 23:49 Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
16.05.26 , 23:34 Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»
16.05.26 , 23:28 Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor
16.05.26 , 23:09 Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί
16.05.26 , 22:52 Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
16.05.26 , 22:37 Τελικός Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση του Akyla
Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εμφανώς συγκινημένος και απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Akylas λίγα λεπτά μετά το τέλος του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, μιλώντας για το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής με το Ferto.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για τη 10η θέση της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έλαβε όλη αυτή την περίοδο.

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»

«Λοιπόν, δεν μπορώ να κρύψω πως είμαι λίγο στενοχωρημένος. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελλάδα πραγματικά που με αγάπησε και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω αυτή τη μεγάλη στιγμή στο Eurovision Stage. Για μένα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Το ευχαριστήθηκα», είπε αρχικά ο Akylas.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σκληρή δουλειά που έγινε από όλη την ελληνική αποστολή, τονίζοντας πως όλοι πίστεψαν πολύ στη φετινή συμμετοχή.

«Η ομάδα ήταν ενωμένη, αγκαλιασμένοι. Ρίξαμε πάρα πολύ δουλειά. Σίγουρα στενοχωριέμαι λίγο για το αποτέλεσμα. Πραγματικά το πίστεψα κι εγώ, το πιστέψατε κι εσείς και ήθελα να δώσω ό,τι μπορώ τέλος πάντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ώρα των δηλώσεών του, όσοι βρίσκονταν γύρω του προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, φωνάζοντας «Σ’ αγαπάμε» και χειροκροτώντας τον για την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision στη Βιέννη.

 

Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla

Ο ίδιος, συγκινημένος από τη στήριξη του κόσμου, θέλησε να ευχαριστήσει όσους τον ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή της πορείας του προς τη Eurovision.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με στηρίξατε, με ψηφίσατε από το Sing for Greece και που είστε ακόμη δίπλα μου πραγματικά», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, ανακοινώνοντας πως σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ.

Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla

«Και την Παρασκευή βγαίνει το πρώτο μου άλμπουμ με οκτώ καινούργια κομμάτια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι», δήλωσε κλείνοντας τις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τελικό.

Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»

Απογοήτευση στους δημοσιογράφους για τη βαθμολογία του Akyla

Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση προκάλεσε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της Eurovision η τελική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Akylas στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

 

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, η ελληνική συμμετοχή δεν κατάφερε να φτάσει στις θέσεις που πολλοί ανέμεναν μετά τις πρόβες και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.

Πώς ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές την Ελλάδα στη Eurovision 2026


Σαν Μαρίνο: 6
Εσθονία: 3
Ισραήλ: 5
Αυστραλία: 2
Σουηδία:4
Αλβανία: 2
Κύπρος: 12
Μαυροβούνιο:6
Αρμενία: 3
Πολωνία: 8
Λετονία: 1
Σερβία: 12
Μολδαβία: 8
Αυστρία: 1
 

 

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
AKYLAS
 |
FERTO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top