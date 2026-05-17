Εμφανώς συγκινημένος και απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Akylas λίγα λεπτά μετά το τέλος του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, μιλώντας για το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής με το Ferto.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για τη 10η θέση της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έλαβε όλη αυτή την περίοδο.

«Λοιπόν, δεν μπορώ να κρύψω πως είμαι λίγο στενοχωρημένος. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελλάδα πραγματικά που με αγάπησε και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω αυτή τη μεγάλη στιγμή στο Eurovision Stage. Για μένα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Το ευχαριστήθηκα», είπε αρχικά ο Akylas.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σκληρή δουλειά που έγινε από όλη την ελληνική αποστολή, τονίζοντας πως όλοι πίστεψαν πολύ στη φετινή συμμετοχή.

«Η ομάδα ήταν ενωμένη, αγκαλιασμένοι. Ρίξαμε πάρα πολύ δουλειά. Σίγουρα στενοχωριέμαι λίγο για το αποτέλεσμα. Πραγματικά το πίστεψα κι εγώ, το πιστέψατε κι εσείς και ήθελα να δώσω ό,τι μπορώ τέλος πάντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ώρα των δηλώσεών του, όσοι βρίσκονταν γύρω του προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, φωνάζοντας «Σ’ αγαπάμε» και χειροκροτώντας τον για την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision στη Βιέννη.

Ο ίδιος, συγκινημένος από τη στήριξη του κόσμου, θέλησε να ευχαριστήσει όσους τον ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή της πορείας του προς τη Eurovision.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με στηρίξατε, με ψηφίσατε από το Sing for Greece και που είστε ακόμη δίπλα μου πραγματικά», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, ανακοινώνοντας πως σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ.

«Και την Παρασκευή βγαίνει το πρώτο μου άλμπουμ με οκτώ καινούργια κομμάτια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι», δήλωσε κλείνοντας τις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τελικό.

Απογοήτευση στους δημοσιογράφους για τη βαθμολογία του Akyla

Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση προκάλεσε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της Eurovision η τελική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Akylas στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, η ελληνική συμμετοχή δεν κατάφερε να φτάσει στις θέσεις που πολλοί ανέμεναν μετά τις πρόβες και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.

Πώς ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές την Ελλάδα στη Eurovision 2026



Σαν Μαρίνο: 6

Εσθονία: 3

Ισραήλ: 5

Αυστραλία: 2

Σουηδία:4

Αλβανία: 2

Κύπρος: 12

Μαυροβούνιο:6

Αρμενία: 3

Πολωνία: 8

Λετονία: 1

Σερβία: 12

Μολδαβία: 8

Αυστρία: 1



Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου