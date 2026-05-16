Eurovision: Το «Eclipse» Της Delta Goodrem Ξεσήκωσε Το Κοινό

Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί

«Δεν υπάρχει το star quality αυτής της γυναίκας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.05.26 , 23:50 Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla
16.05.26 , 23:49 Για 3η φορά στον τελικό του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ η ομάδα μπάσκετ του Star
16.05.26 , 23:34 Eurovision Τελικός: Η Dara ξεσήκωσε τη Βιέννη με το εκρηκτικό «Bangaranga»
16.05.26 , 23:28 Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα στο Survivor
16.05.26 , 23:09 Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί
16.05.26 , 22:52 Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
16.05.26 , 22:37 Τελικός Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση του Akyla
16.05.26 , 22:01 Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγες ώρες πριν τον τελικό
16.05.26 , 21:33 Eurovision 2026: Τι ώρα εμφανίζονται Ελλάδα και Κύπρος στον μεγάλο τελικό
16.05.26 , 21:32 Ν. Δένδιας: Οι αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»
16.05.26 , 20:37 Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
16.05.26 , 20:33 Εγκληματική οργάνωση πωλούσε «μαϊμού» φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη
16.05.26 , 20:20 BMW Σειρά 7: Πρωταγωνιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών
16.05.26 , 20:14 Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θέλει να ελέγχει ποια πλοία θα περνούν
16.05.26 , 19:52 Ο Φάμελλος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Οι χώρες που γύρισαν την πλάτη στη Eurovision - Οι λόγοι πίσω απ'το «αντίο»
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Eurovision: Το «Eclipse» Της Delta Goodrem Ξεσήκωσε Το Κοινό
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Delta Goodrem εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Eurovision 2026 με την εμφάνιση του κομματιού 'Eclipse'.
  • Η παρουσίαση συνδύασε pop και κλασικά στοιχεία, με άρπα και εντυπωσιακό κρυστάλλινο πιάνο.
  • Δημιουργήθηκε μια ατμοσφαιρική και ρομαντική εικόνα, ιδανικά εναρμονισμένη με τη Βιέννη.
  • Η ερμηνεία της Delta θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές της βραδιάς, με υψηλές νότες που ενθουσίασαν το κοινό.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης επεσήμανε το 'star quality' της Delta Goodrem.

Η Delta Goodrem χάρισε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές εμφανίσεις του φετινού τελικού της Eurovision 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή της Vienna στην 8η θέση και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί

Η εκπρόσωπος της Αυστραλίας παρουσίασε το Eclipse μέσα σε ένα κινηματογραφικό και σκοτεινά ατμοσφαιρικό σκηνικό, με το φως να ξεπροβάλλει αρχικά μόνο από το εσωτερικό του εντυπωσιακού κρυστάλλινου πιάνου της, δημιουργώντας μία σχεδόν ονειρική εικόνα μέσα στο στάδιο.

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem ανέβασε τον πήχη του τελικού με το «Eclipse»/ AP Photo/Martin Meissner

 

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem ανέβασε τον πήχη του τελικού με το «Eclipse»/ AP Photo/Martin Meissner

Η σκηνική παρουσία της κινήθηκε ανάμεσα στην pop αισθητική και τα κλασικά μουσικά στοιχεία, με την παρουσία άρπας επί σκηνής να προσθέτει μία πιο αιθέρια και θεατρική διάσταση στην εμφάνιση. Η συνολική εικόνα «έδεσε» ιδανικά με τη ρομαντική και επιβλητική ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας.

Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί

Η Delta Goodrem εντυπωσίασε και φωνητικά, με την ερμηνεία της να θεωρείται από τις πιο δυνατές της βραδιάς. Οι υψηλές νότες στο φινάλε του κομματιού ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ η λαμπερή εμφάνισή της, διακοσμημένη με χιλιάδες Swarovski, αντανακλούσε τα φώτα του σταδίου δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

 

Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε χαρακτηριστικά στον αέρα της ΕΡΤ: «Δεν υπάρχει το star quality αυτής της γυναίκας».

Eurovision 2026: Η Αυστραλία με τη Delta απέδειξε γιατί είναι φαβορί

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 |
DELTA GOODREM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top