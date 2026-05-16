Eurovision: Το «Eclipse» Της Delta Goodrem Ξεσήκωσε Το Κοινό

Η Delta Goodrem χάρισε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές εμφανίσεις του φετινού τελικού της Eurovision 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή της Vienna στην 8η θέση και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η εκπρόσωπος της Αυστραλίας παρουσίασε το Eclipse μέσα σε ένα κινηματογραφικό και σκοτεινά ατμοσφαιρικό σκηνικό, με το φως να ξεπροβάλλει αρχικά μόνο από το εσωτερικό του εντυπωσιακού κρυστάλλινου πιάνου της, δημιουργώντας μία σχεδόν ονειρική εικόνα μέσα στο στάδιο.

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem ανέβασε τον πήχη του τελικού με το «Eclipse»/ AP Photo/Martin Meissner

Η σκηνική παρουσία της κινήθηκε ανάμεσα στην pop αισθητική και τα κλασικά μουσικά στοιχεία, με την παρουσία άρπας επί σκηνής να προσθέτει μία πιο αιθέρια και θεατρική διάσταση στην εμφάνιση. Η συνολική εικόνα «έδεσε» ιδανικά με τη ρομαντική και επιβλητική ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας.

Η Delta Goodrem εντυπωσίασε και φωνητικά, με την ερμηνεία της να θεωρείται από τις πιο δυνατές της βραδιάς. Οι υψηλές νότες στο φινάλε του κομματιού ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ η λαμπερή εμφάνισή της, διακοσμημένη με χιλιάδες Swarovski, αντανακλούσε τα φώτα του σταδίου δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε χαρακτηριστικά στον αέρα της ΕΡΤ: «Δεν υπάρχει το star quality αυτής της γυναίκας».