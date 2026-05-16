Νέα ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν προωθεί πλέον έναν επίσημο μηχανισμό διαχείρισης της διέλευσης πλοίων από τα Στενά, επιχειρώντας ουσιαστικά να αποκτήσει πιο μόνιμο και οργανωμένο έλεγχο στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια διεθνών ειδήσεων του Star, Δέσποινα Μανδελενάκη, η Τεχεράνη δεν περιορίζεται πλέον σε απειλές περί αποκλεισμού των Στενών, αλλά εξετάζει τη δημιουργία συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών για τα πλοία, καθώς και την επιβολή τελών διέλευσης σε ορισμένες κατηγορίες.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τέλη αυτά ενδέχεται να εισπράττονται μέσω ιρανικού μηχανισμού και πιθανόν σε ριάλ, το εθνικό νόμισμα του Ιράν.

Την ίδια ώρα, η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν υποστήριξε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον την έγκριση της Τεχεράνης ώστε τα πλοία τους να μπορούν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε ποιες είναι αυτές οι χώρες.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν εδώ και δεκαετίες διεθνή θαλάσσια δίοδο, όπου η ελεύθερη ναυσιπλοΐα προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση της Τεχεράνης ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, ειδικά σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας και τις θαλάσσιες μεταφορές.