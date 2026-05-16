Θρήνος για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Πέθανε ο πατέρας του

Το σπαρακτικό «αντίο» του ηθοποιού στο Instagram

16.05.26 , 18:55
  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θρηνεί τον θάνατο του πατέρα του.
  • Η είδηση ανακοινώθηκε από τον ηθοποιό μέσω social media με συγκινητικό μήνυμα.
  • Ο πατέρας του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ήταν 86 ετών και είχε προβλήματα υγείας.
  • Ο ηθοποιός μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις και συναισθήματα για τον πατέρα του.
  • Η ανάρτηση του Βασίλη προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους και τους θαυμαστές του.

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος του πατέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.  

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός, αναρτώντας στα social media μία φωτογραφία με το χέρι του πατέρα του μέσα από το νοσοκομείο, την οποία συνόδευσε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

«Πατέρα μου…Από τη Μεγάλη Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί…Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια.

Σου φυλαγα την ελπίδα μεχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σιγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..εγινε μπαμπά μου σ αγαπω.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρωτησα αν σου τά κανα καρπούζια .. μου ειπες ..οχι…πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ εκαναν για 86 χρονων…τουλαχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες…

Αυτο το καλοκαίρι που θα γυριζω την Ελλαδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θαχεις βρει την καλύτερη θεση … πάντα ειχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατερα μου ξέρω ότι στάχω κανει καρπούζια.. αλλά δεν προκειται εξάλλου να το ξαναπροφερω εκτος κι αν το ζητάει κανενας ρολος…
Καλό σου ταξίδι…
ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ…», έγραψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, «ραγίζοντας» καρδιές. 

 

Η συγκινητική ανάρτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου 

 

