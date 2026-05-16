Θύμα δολοφονίας εκτιμά η ελληνική δικαιοσύνη ότι έπεσε η 57χρονη Χριστίνα Εξαρχουλέα, οχτώμισι χρόνια μετά την εξαφάνισή της στη Στούπα Μεσσηνίας. Βασικός ύποπτος της δολοφονίας είναι ο σύζυγός της γυναίκας, ο οποίος εκτιμάται ότι εξαφάνισε τη σορό και διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η δολοφονία φέρεται να έγινε στις 24 Οκτωβρίου 2017 μεταξύ 16:00 και 21:00 στο σπίτι του ζευγαριού στην Καλογριά.

Η σορός της γυναίκας, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αλλά η δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του συζύγου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο όμως παραμένει ανεκτέλεστο, ενώ ο άνδρας θεωρείται φυγόδικος και καταζητούμενος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι δικαστικές αρχές στις αντιφάσεις που υπέπεσε ο σύζυγος της 57χρονης και σε μια σειρά ισχυρισμών που αποδείχθηκαν ψευδείς. Επιβαρυντική θεωρείται και η στάση που κράτησε μετά την εξαφάνιση της συζύγου του, καθώς δεν έδειχνε καμία ανησυχία για την τύχη της.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, 35 μέρες μετά την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο σύζυγός της εξέδωσε αμερικανικό διαβατήριο και στις 29 Νοεμβρίου 2017 έφυγε για τη Νέα Υόρκη μέσω Μόσχας.

Από τότε δεν είχε καμία επαφή με τις ελληνικές αρχές, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών και έκοψε οποιαδήποτε επικοινωνία με συγγενείς του στην Ελλάδα.

Ο σύζυγος της 57χρονης είχε υποστηρίξει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ότι η σύζυγός του είχε φύγει οικειοθελώς από το σπίτι τους και ότι τον τελευταίο καιρό είχαν συχνούς καβγάδες.

Μάρτυρες επίσης ανέφεραν πως ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα βίαιος κι επιθετικός τόσο με την Χριστίνα Εξαρχουλέα, όσο και με παλιότερες σχέσεις του.

Η μητριά του συζύγου της 57χρονης, μιλώντας στην εκπομπή υποστήριξε ότι η οικογένειά του τον είχε βοηθήσει οικονομικά για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ μετά την εξαφάνιση, ενώ περιέγραψε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα απαιτητικό, ο οποίος δεν εργαζόταν και τα περίμενε όλα από τους ηλικιωμένους γονείς του.