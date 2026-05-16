Στούπα: Δολοφονία η εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα το 2017

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.05.26 , 14:05 Λάρισα: 12χρονη κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της
16.05.26 , 13:45 Στούπα: Δολοφονία η εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα το 2017
16.05.26 , 13:00 Και αυτό το καλοκαίρι, ο Καραγκιόζης στο Πάρκο Φλοίσβου
16.05.26 , 13:00 Easy Summer Dressing: 5 καλοκαιρινά outfit που μπορείς να φοράς από τώρα
16.05.26 , 12:47 Προς απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανήλικους
16.05.26 , 12:00 Eurovision2026: Σήμερα στις 22:00 η ώρα του Akyla – Θα το… φέρει;
16.05.26 , 12:00 Tai Chi walking: H καθημερινή σου βόλτα γίνεται εργαλείο κατά του στρες
16.05.26 , 11:45 Zeekr: Με παρουσία και στη Θεσσαλονίκη
16.05.26 , 11:21 Άγιοι Ανάργυροι: Νέα τρώγλη – Τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
16.05.26 , 11:00 «Ο φύλακας άγγελος έπεσε»: Δείτε την ταινία OnDemand έως 29 Μαΐου
16.05.26 , 10:44 LINGO: Γέλιο, ανατροπές και δυνατές μάχες λέξεων το Σαββατοκύριακο στο Star
16.05.26 , 10:24 Survivor: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάνος Μαλλιαρός
16.05.26 , 10:00 Συνταγή για να φτιάξετε Vegan γιαούρτι από το Άγιον Όρος
16.05.26 , 09:23 Πειραιάς: «Ήμουν στο μπάνιο» - Τι είπε ο σύντροφος της 24χρονης
16.05.26 , 09:11 AION UT :Στην «καρδιά» της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
Survivor: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάνος Μαλλιαρός
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
Στούπα: Δολοφονία η εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα το 2017
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 57χρονη Χριστίνα Εξαρχουλέα θεωρείται θύμα δολοφονίας, οκτώμισι χρόνια μετά την εξαφάνισή της στη Στούπα Μεσσηνίας.
  • Βασικός ύποπτος είναι ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να έχει εξαφανίσει τη σορό και να έχει διαφύγει στις ΗΠΑ.
  • Η δολοφονία εκτιμάται ότι συνέβη στις 24 Οκτωβρίου 2017 στο σπίτι τους, με διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
  • Ο σύζυγος είχε εκδώσει αμερικανικό διαβατήριο 35 μέρες μετά την εξαφάνιση και δεν έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές.
  • Μάρτυρες περιγράφουν τον σύζυγο ως βίαιο και επιθετικό, ενώ η οικογένειά του φέρεται να τον βοήθησε οικονομικά μετά την εξαφάνιση.

Θύμα δολοφονίας εκτιμά η ελληνική δικαιοσύνη ότι έπεσε η 57χρονη Χριστίνα Εξαρχουλέα, οχτώμισι χρόνια μετά την εξαφάνισή της στη Στούπα Μεσσηνίας. Βασικός ύποπτος της δολοφονίας είναι ο σύζυγός της γυναίκας, ο οποίος εκτιμάται ότι εξαφάνισε τη σορό και διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Εξαρχουλέα - «Άφαντος» ο σύζυγός της

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, η δολοφονία φέρεται να έγινε στις 24 Οκτωβρίου 2017 μεταξύ 16:00 και 21:00 στο σπίτι του ζευγαριού στην Καλογριά. 

H Χριστίνα Εξαρχουλέα που εξαφανίστηκε πριν από οχτώμισι χρόνια στη Μάνη

H Χριστίνα Εξαρχουλέα που εξαφανίστηκε πριν από οχτώμισι χρόνια στη Μάνη

Η σορός της γυναίκας, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αλλά η δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του συζύγου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 

Θρίλερ με την εξαφάνιση 57χρονης στη Μάνη – Ο έντονος καβγάς με τον σύζυγό της και το ωτοστόπ

Σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο όμως παραμένει ανεκτέλεστο, ενώ ο άνδρας θεωρείται φυγόδικος και καταζητούμενος. 

Ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο οποίος θεωρείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του και εξαφάνισε τη σορό της

Ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο οποίος θεωρείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του και εξαφάνισε τη σορό της

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι δικαστικές αρχές στις αντιφάσεις που υπέπεσε ο σύζυγος της 57χρονης και σε μια σειρά ισχυρισμών που αποδείχθηκαν ψευδείς. Επιβαρυντική θεωρείται και η στάση που κράτησε μετά την εξαφάνιση της συζύγου του, καθώς δεν έδειχνε καμία ανησυχία για την τύχη της. 

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, 35 μέρες μετά την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο σύζυγός της εξέδωσε αμερικανικό διαβατήριο και στις 29 Νοεμβρίου 2017 έφυγε για τη Νέα Υόρκη μέσω Μόσχας. 

Από τότε δεν είχε καμία επαφή με τις ελληνικές αρχές, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών και έκοψε οποιαδήποτε επικοινωνία με συγγενείς του στην Ελλάδα. 

Η 57χρονη Χριστίνα Εξαρχουλέα εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε το 2017

Η 57χρονη Χριστίνα Εξαρχουλέα εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε το 2017

Ο σύζυγος της 57χρονης είχε υποστηρίξει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ότι η σύζυγός του είχε φύγει οικειοθελώς από το σπίτι τους και ότι τον τελευταίο καιρό είχαν συχνούς καβγάδες. 

Μάρτυρες επίσης ανέφεραν πως ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα βίαιος κι επιθετικός τόσο με την Χριστίνα Εξαρχουλέα, όσο και με παλιότερες σχέσεις του. 

Σε βάρος του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν έχει εκτελεστεί ακόμα

Σε βάρος του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν έχει εκτελεστεί ακόμα

Η μητριά του συζύγου της 57χρονης, μιλώντας στην εκπομπή υποστήριξε ότι η οικογένειά του τον είχε βοηθήσει οικονομικά για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ μετά την εξαφάνιση, ενώ περιέγραψε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα απαιτητικό, ο οποίος δεν εργαζόταν και τα περίμενε όλα από τους ηλικιωμένους γονείς του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top