Πειραιάς: «Ήμουν στο μπάνιο» - Τι είπε ο σύντροφος της 24χρονης

Τι ερευνά η αστυνομία

Τι συνέβη στον Πειραιά, όπου 24χρονη βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκλονιστική τραγωδία στον Πειραιά με 24χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας.
  • Ο 50χρονος σύντροφος της γυναίκας προσήχθη από την αστυνομία και δήλωσε ότι ήταν στο μπάνιο τη στιγμή της πτώσης.
  • Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως πιθανή αυτοχειρία, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Γείτονες περιγράφουν το ζευγάρι ως αγαπημένο και χωρίς προβλήματα, χωρίς να ακούσουν τσακωμούς πριν το περιστατικό.
  • Τα κινητά τηλέφωνα της 24χρονης και του συντρόφου της ερευνώνται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε στον Πειραιά. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο Πολυκατοικίας στην Καλλίπολη μια 24χρονη γυναίκα, ενώ η αστυνομία προσήγαγε τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα την ώρα που η γυναίκα πήδηξε στο κενό. 

Η πολυκατοικία από όπου έπεσε στο κενό η 24χρονη στον Πειραιά - Intimenews

Οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, το οποίο όμως φαίνεται να απομακρύνεται, με επικρατέστερο σενάριο να θεωρείται αυτή τη στιγμή η αυτοχειρία. 

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι την ώρα που έγινε η τραγωδία βρισκόταν στο μπάνιο. Όταν βγήκε είδε ότι η σύντροφός του κείτονταν στο οδόστρωμα αιμόφυρτη και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. 

Ιατροδικαστής εξέτασε τον 50χρονο και σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντόπισε  ίχνη πάλης. Θα εξεταστεί και η σορός της άτυχης κοπέλας για το ίδιο πράγμα.

O σύντροφος της 24χρονης είπε ότι την ώρα που έπεσε στο κενό η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο - Intimenews

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές δεν είχε «ούτε γρατζουνιά» πάνω του. Στο σπίτι επίσης οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση.

Γείτονες κατέθεσαν ότι πριν την τραγωδία δεν άκουσαν κάποιο τσακωμό, ενώ έκαναν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας - Intimenews

Αυτό οδηγεί τις αρχές στο σενάριο της αυτοχειρίας, χωρίς να αποκλείουν τίποτα. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα της 24χρονης και του συντρόφου της, προκειμένου να βρουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της νεαρής γυναίκας. 

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά. 

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
 

