O APON συνεχίζει τη συναρπαστική μουσική διαδρομή του με το νέο album «Ηχογένεια», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Records. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό event, όπου ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός βραβεύτηκε και για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album του, «Ονειροπόλος».

Η «Ηχογένεια» παρουσιάστηκε  σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, με φόντο μια αθηναϊκή γειτονιά των αρχών του 20ου αιώνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», στο Θησείο.

Ταυτόχρονα, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, βράβευσε τον ΑPON για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album «Ονειροπόλος», το οποίο ξεπέρασε τα 450 εκατομμύρια streaming points. «Έτσι είναι οι οικογένειες και οι ηχογένειες και οι ηχοευγένειες. Γιατί ο ήχος έχει ευγένεια. Κάθε χρόνο θα συγκεντρωνόμαστε για να κάνουμε διαμαντένιες απονομές», ανέφερε μεταξύ άλλων. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ. Ο λόγος που ονομάσαμε το album Ηχογένεια είναι γιατί με τον κόσμο νιώθω ότι είμαστε πια μια οικογένεια που μοιράζεται στιγμές και συναισθήματα. Έχω δώσει όλη μου την ψυχή σ’ αυτό το album και εύχομαι όταν ακούσετε τα τραγούδια  να νιώσετε κι εσείς όπως κι εγώ όταν τα έγραφα», είπε ο APON.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η μουσική κι ο APON παρουσίασε live, πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, τα νέα τραγούδια. 

Το album «Ηχογένεια» περιλαμβάνει 9 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ήδη επιτυχημένο «Ρεμπέτικο». Τα tracklist δημιουργεί ένα άρτιο και συναρπαστικό μουσικό έργο, με ήχους που κινούνται από το μοντέρνο, μέχρι το παραδοσιακό και το ζεϊμπέκικο, με σύγχρονη αντίληψη και αισθητική, σε παραγωγή του IAMSTRONG.

