Συνέδριο ΝΔ: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει το κόμμα ο Μητσοτάκης

Το σχέδιο για την τρίτη θητεία και τα μηνύματα εσωκομματικής ενότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 20:39 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της
15.05.26 , 20:13 Νέα ελληνοτουρκική κόντρα: Οι Τούρκοι διεκδικούν και το ζεϊμπέκικο!
15.05.26 , 20:02 Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!
15.05.26 , 20:02 Συγγελίδης: Συνέδριο για την στρατηγική του ομίλου
15.05.26 , 19:53 Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
15.05.26 , 19:51 Συνέδριο ΝΔ: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει το κόμμα ο Μητσοτάκης
15.05.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Άννα δεν... πέταξε με το «Αεροδρόμιο» - Εσύ;
15.05.26 , 19:24 Μαρία Κάλλας: Η αποκάλυψη για τον Ωνάση και τη σεξουαλικότητά της
15.05.26 , 19:05 Ακίνητα: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών
15.05.26 , 19:05 Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
15.05.26 , 18:42 Renault Clio EcoG TURBO 120 EDC: Κορυφαια οικονομία με bi-fuel κινητήρα
15.05.26 , 18:40 Cash or Trash: Η Έρμα Στυλιανίδη αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε!
15.05.26 , 18:39 Νέα Αριστερά: Αποχώρησε βουλευτής ενόψει του κόμματος Τσίπρα
15.05.26 , 18:28 Θρίλερ με την εξαφάνιση του 6χρονου Νόελ - Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα
15.05.26 , 18:28 Τελευταία ευκαιρία να δεις τον Moby, μάθε άμεσα τις νέες επιλογές
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
συνέδριο ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει την προεκλογική περίοδο από το 16ο συνέδριο της ΝΔ, τονίζοντας την κομματική ετοιμότητα.
  • Στόχος είναι η τρίτη τετραετία με βλέμμα στην Ελλάδα του 2030, προβάλλοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.
  • Ο Μητσοτάκης απαντά στο ερώτημα γιατί οι πολίτες να ψηφίσουν ξανά τη ΝΔ, αναδεικνύοντας την έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου από την αντιπολίτευση.
  • Το συνέδριο προάγει μηνύματα ενότητας και στοχεύει σε παλιούς ψηφοφόρους της ΝΔ.
  • Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής καλεί σε ουσιαστική κριτική με προτάσεις, απορρίπτοντας τον εντυπωσιασμό.

Σήμα έναρξης μιας μακράς προεκλογικής περιόδου δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ξεκίνησαν απόψε οι εργασίες. Ο Πρωθυπουργός  εκπέμπει μηνύματα ενότητας στα κομματικά στελέχη και περιγράφει τον στόχο του για τρίτη τετραετία. 

Συνέδρια ΝΔ: Από τη Χαλκιδική στο 16ο Συνέδριο στα Σπάτα που ξεκινά σήμερα

Όπως ανέφερε από το συνεδριακό κέντρο όπου διεξάγεται το συνέδριο ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ένα τρίπτυχο είναι το βασικό για το συνέδριο: 

Μητσοτάκης στο συνέδριο ΝΔ: Το σ΄χεδιο για την τρίτη διακυβέρνηση

•    η ΝΔ σε κατάσταση κομματικής ετοιμότητας ενόψει των εκλογών που θα γίνουν τους επόμενους μήνες
•    μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο που αυτή έχει δοκιμαστεί 
•    μήνυμα για την τρίτη τετραετία, με βλέμμα στην Ελλάδα του 2030. 

Ο «χρησμός» του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες μετά τη ΔΕΘ

Κ. Μητσοτάκης: Το σχέδιο για την τρίτη θητεία διακυβέρνησης 

Ο κ. Μητσοτάκης με την αποψινή ομιλία  κάνει απολογισμό πεπραγμένων και απαντά στο ερώτημα γιατί να δώσουν οι πολίτες εντολή για μια τρίτη τετραετία στη ΝΔ. Περιγράφει τα διλήμματα για τους πολίτες, προτάσσοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, ενώ στρέφει τα βέλη του και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τα κόμματα αυτά δεν έχουν κανένα εναλλακτικό σχέδιο πέραν της ανατροπής της ΝΔ. 

Μηνύματα  εσωκομματικής ενότητας και στόχευση σε παλιούς ψηφοφόρους της ΝΔ 

Το συνέδριο άνοιξε με την ομιλία του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θόδωρου Ρουσόπουλου με το εξής μηνυμα:  ναι στην  ουσιαστική κριτική με προτάσεις, αλλά χωρίς προσπάθειες εντυπωσιασμού.

Ο Θ. Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ

Θ. Ρουσόπουλος: Ναι στην κριτική με προτάσεις; αλλά χωρίς φωτοβολίδες εντυπωσιαμού

Θ. Ρουσόπουλος: Ναι στην κριτική με προτάσεις; αλλά χωρίς φωτοβολίδες εντυπωσιαμού 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΔ
 |
16Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΔ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top