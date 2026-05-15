Σήμα έναρξης μιας μακράς προεκλογικής περιόδου δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ξεκίνησαν απόψε οι εργασίες. Ο Πρωθυπουργός εκπέμπει μηνύματα ενότητας στα κομματικά στελέχη και περιγράφει τον στόχο του για τρίτη τετραετία.

Όπως ανέφερε από το συνεδριακό κέντρο όπου διεξάγεται το συνέδριο ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ένα τρίπτυχο είναι το βασικό για το συνέδριο:

• η ΝΔ σε κατάσταση κομματικής ετοιμότητας ενόψει των εκλογών που θα γίνουν τους επόμενους μήνες

• μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο που αυτή έχει δοκιμαστεί

• μήνυμα για την τρίτη τετραετία, με βλέμμα στην Ελλάδα του 2030.

Κ. Μητσοτάκης: Το σχέδιο για την τρίτη θητεία διακυβέρνησης

Ο κ. Μητσοτάκης με την αποψινή ομιλία κάνει απολογισμό πεπραγμένων και απαντά στο ερώτημα γιατί να δώσουν οι πολίτες εντολή για μια τρίτη τετραετία στη ΝΔ. Περιγράφει τα διλήμματα για τους πολίτες, προτάσσοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, ενώ στρέφει τα βέλη του και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τα κόμματα αυτά δεν έχουν κανένα εναλλακτικό σχέδιο πέραν της ανατροπής της ΝΔ.

Μηνύματα εσωκομματικής ενότητας και στόχευση σε παλιούς ψηφοφόρους της ΝΔ

Το συνέδριο άνοιξε με την ομιλία του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θόδωρου Ρουσόπουλου με το εξής μηνυμα: ναι στην ουσιαστική κριτική με προτάσεις, αλλά χωρίς προσπάθειες εντυπωσιασμού.

Θ. Ρουσόπουλος: Ναι στην κριτική με προτάσεις; αλλά χωρίς φωτοβολίδες εντυπωσιαμού



