Ξεκινά σήμερα, 15/5/2025 στα Σπάτα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 17/5/2025.

Πρόκειται για το τρίτο συνέδριο που διαξάγεται επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα τακτικά συνέδρια έχουν διεξαχθεί συνέδρια Αρχών και Θέσεων, όπως και συνέδρια εκλογής αρχηγού (όταν δεν εκλεγόταν από τη βάση).

Τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που διεξήχθησαν ήταν

1976: Προσυνέδριο στην Χαλκιδική

Η Νέα Δημοκρατία προχωρά στη δημοκρατική εσωτερική της οργάνωση με το Προσυνέδριο της Χαλκιδικής το 1976. Στο Προσυνέδριο συζητούνται προτάσεις για το καταστατικό και τους κανονισμούς λειτουργίας των κομματικών οργανώσεων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ομιλία του αναφέρει ότι: "Τα κόμματα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους πρέπει: Πρώτον, να έχουν σαφή ιδεολογία και σταθερό προσανατολισμό. Δεύτερον, να κατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Τρίτον, να είναι δημοκρατικά οργανωμένα".

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στο Συνέδριο της Χαλκιδικής

1979

Α' Συνέδριο στην Χαλκιδική: Η αρχή από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή



Συγκαλείται το Α’ Συνέδριο του κόμματος στη Χαλκιδική στις 5-7 Απριλίου 1979. Εγκρίνονται ομόφωνα οι ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας τις οποίες εισηγείται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ορίζεται ως ιδεολογία του κόμματος ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται η ελευθερία της αγοράς με τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους, χάριν της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εγκρίνεται το καταστατικό και οι κανονισμοί λειτουργίας των κομματικών οργανώσεων. Εκδηλώνεται η «Κίνηση της Βόλβης» η οποία αμφισβητεί τον τρόπο λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν είχαν ο 26χρονος τότε Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο σημερινός βουλευτής της ΝΔ επίσης Γιώργος Βλάχος, ο Φίλιππος Ταυρής κ.α.

1981

Έκτακτο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας: Προετοιμασία για τις εκλογές

Το έκτακτο Συνέδριο, που πραγματοποιείται τον Ιούνιο του 1981 εγκρίνει το νέο πρόγραμμα του κόμματος το οποίο εισηγήθηκε ο τότε πρόεδρος του κόμματος Γεώργιος Ράλλης ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών.

1986

2ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη: Έμφαση στον φιλελευθερισμό

Συγκαλείται στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο το Β' Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου με εισήγηση του από το 1984 προέδρου του κόμματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις φιλελεύθερες ιδέες, εμπλουτίζοντας έτσι τις ιδεολογικές αρχές του κόμματος. Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν καταστατικές αλλαγές καθώς και αλλαγές των κανονισμών λειτουργίας των κομματικών οργανώσεων.

1994

3ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική: Όχι στον νεοφιλελευθερισμό

Με νέο πρόεδρο από το 1993 τον Μιλτιάδη Έβερτ συνέρχεται το Γ’ Συνέδριο του κόμματος από 22 έως 24 Απριλίου στη Χαλκιδική, όπως και το 1979 υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο οποίο συμμετέχουν 1.300 σύνεδροι. Εγκρίνεται το νέο καταστατικό του κόμματος Επιβεβαιώνονται οι ιδεολογικές αρχές του κόμματος, αποκηρύσσεται ο νεοφιλελευθερισμός και οριοθετείται το νέο πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ως στρατηγική επιδίωξη αναδεικνύεται η «Ειρηνική Επανάσταση».

1997

4ο Συνέδριο - Εκλογή Κώστα Καραμανλή

Από 21 έως 23 Μαρτίου 1997 συνέρχεται στην Αθήνα το Δ' Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέματα την εκλογή νέου Προέδρου από διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα και την ψήφιση καταστατικού και προγράμματος του κόμματος. Υποψήφιοι για την προεδρία της ΝΔ είναι οι: Μιλτιάδης Έβερτ, Κώστας Καραμανλής, Βύρων Πολύδωρας και Γιώργος Σουφλιάς. Οι δύο επικρατέστεροι οδηγούνται στο δεύτερο γύρο όπου και εκλέγεται νέος Πρόεδρος ο Κώστας Καραμανλής έναντι του Γιώργου Σουφλιά.

1997: Συνέδριο Αρχών και Θέσεων της Νέας Δημοκρατίας

Συνέρχεται στην Αθήνα από τις 31 Μαρτίου ως τις 2 Απριλίου το Συνέδριο αρχών και θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για την μετά ΟΝΕ εποχή.

2001

5ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα – Επιστροφή Σουφλιά

Πραγματοποιείται από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου το 5o τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ., το οποίο συζητά ζητήματα αρχών και θέσεων και προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές στο κόμμα. Το μεγάλο γεγονός του συνεδρίου είναι ότι μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΝΔ. Κώστα Καραμανλή κατά την έναρξη του Συνεδρίου επιστρέφει στο κόμμα ο Γιώργος Σουφλιάς και αναλαμβάνει Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος (ο οποίος είχε διαγραφεί μαζί με άλλα στελέχη της ΝΔ τον Φεβρουάριο του 1998 λόγω της υπερψήφισης νομοσχεδίου της κυβέρνησης Σημίτη). Η χαρακτηριστική φράση με την οποία υποδέχθηκε ο Κ. Καραμανλής τον Γ. Σουφλιά στην τελευταία ημέρα του Συνεδρίου ήταν «Γιώργο καλώς όρισες σπίτι σου».

2004

6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: Με τον Κώστα Καραμανλή πρώθυπουργό

To 6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 23 έως τις 25 Ιουλίου 2004 με την ενεργό συμμετοχή 4.500 συνέδρων και ενώ πλέον το κόμμα έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και ο κ. Καραμανλής είναι πρωθυπουργός. Στο συνέδριο τιμώνται τα 30 χρόνια της Μεταπολίτευσης, μαζί με τα 30οστά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τροποποιείται το καταστατικό και εκλέγεται νέα Κεντρική Επιτροπή.

2007

7ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας: Στήριξη στην κυβέρνηση ενόψει εκλογών

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου ξεκίνησε το 7ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ενώπιον 4.500 σύνεδρων, επαναβεβαιώνεται η στήριξη στο πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης ενόψει των εθνικών εκλογών και εκλέγεται νέα Κεντρική Επιτροπή.

Έκτακτο Συνέδριο : Αλλαγή της διαδικασίας εκλογής προέδρου

Στο Έκτακτο Συνέδριο, που διεξάγεται στις 7 Νοεμβρίου 2009, αποφασίζεται η τροποποίηση του Καταστατικού αναφορικά με τη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος και θεσπίζεται η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου απευθείας από τα μέλη του κόμματος. Μετά από τις αλλαγές αυτές ο πρόεδρος της ΝΔ εκλέγεται για πρώτη φορά από τη βάση. Στις εσωκομματικές εκλογές που διεξάγονται στις 29 Νοεμβρίου 2009 με τη συμμετοχή περίπου 800.000 μελών, πρόεδρος του κόμματος αναδεικνύεται ο Αντώνης Σαμαράς.

2010

8ο Τακτικό Συνέδριο: Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός ιδεολογία της ΝΔ

Στις 25-27 Ιουνίου 2010 διεξάγεται στην Αθήνα το 8ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, στο οποίο ορίζεται με πρόταση του Αντώνη Σαμαρά ο κοινωνικός φιλελευθερισμός ως ιδεολογία του κόμματος.

2013

9ο Τακτικό Συνέδριο: Με τη ΝΔ ξανά στην κυβέρνηση

Στις 28-30 Ιουνίου 2013 διεξήχθη στην Αθήνα το 9ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα "Νέα Δημοκρατία Νέα Ελλάδα". Με εισήγηση του τότε προέδρου του κόμματος και πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά τροποποιείται το Καταστατικό. Στο ίδιο συνέδριο εκλέγεται η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

2016

10ο Τακτικό Συνέδριο: Το πρώτο με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στις 22-24 Απριλίου 2016 διεξήχθη το 10ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα με κεντρικό σύνθημα "Οξυγόνο για την Ελλάδα", με τον νέο πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη (ο οποίος εξελέγη στην αρχή της χρονιάς από τη βάση), να βάζει τη δική του σφραγίδα στις θέσεις της ΝΔ. Εγκρίθηκαν αλλαγές στο καταστατικό της ΝΔ, όπως η ετήσια διεξαγωγή συνεδρίου και η χρονικά περιορισμένη θητεία του προέδρου.

2017

11ο τακτικό συνέδριο: Άνοιγμα σε άλλους πολιτικούς χώρους



Στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 διεξήχθη στα Σπάτα το 11ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ με τη διοργάνωση ξεχωριστών θεματικών ενοτήτων και συζητήσεων στις οποίες συμμετείχαν και προσωπικότητες εκτός ΝΔ (όπως ο στοχαστής Στέλιος Ράμφος και ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης). «Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα»,ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κηρύσσοντας την εργασία του συνεδρίου ο οποίος έκανε άνοιγμα και σε πολίτες από άλλους ιδεολογικούς χώρους.

2018: 12ο τακτικό συνέδριο: Το start για την προεκλογική εκστρατεία

Το 12ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ διεξήχθη επίσης στα Σπάτα, στις 14/12 - 16/12/2018, με τη ΝΔ να βρίσκεται στην αντιπολίτευση και ήταν το τρίτο υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Συνέδριο δόθηκε έμφαση στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της ΝΔ, καθώς έγινε σε οιονεί προεκλογικό χρόνο, καθώς τον Μάιο του 2019 ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι ευρωεκλογές και αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 θα έπρεπε να διεξαχθούν και οι κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες έγιναν τελικά τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Προεκλογικό και το σύνθημα του Συνεδρίου: «Ελλάδα μπορούμε».

2019

13ο τακτικό συνέδριο: Το πρώτο της νέας διακυβέρνησης με σύνθημα «Το Μέλλον αρχίζει Τώρα»

Στις 29/11/2019 ξεκίνησε και πάλι στα Σπάτα το 13ο τακτικό εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα «Το Μέλλον αρχίζει Τώρα». Ήταν το πρώτο της νέας διακυβέρνησης ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκη Μητσοτάκη και η έμφαση σε αυτό δόθηκε στη στόχευση της κυβερνητικής πόλιτικής ανά τομέα.

2022

14ο τακτικό συνέδριο: «Δίπλα στον Πολίτη» Το σύνθημα και το σήμα του 14ου συνεδρίου της ΝΔ

Το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 5ο πλέον υπό την ηγεσία Κ. Μητσοτάκη, διεξάγεται από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2022 στο Metropolitan Expo, με σύνθημα το «Δίπλα στον κάθε Πολίτη», το οποίο παραπέμπει στην τρέχουσα διακυβέρνηση του κόμματος, στην αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική διαχείριση των κρίσεων και στον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού.

15ο Συνέδριο ΝΔ: 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία (Ζάππειο Μέγαρο, 5-7 Απριλίου 2024)

Το 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στις 5, 6 και 7 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Ήταν ένα συνέδριο με επετειακό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του κόμματος.

Τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε τέσσερις θεματικές ενότητες: «50 Χρόνια ΝΔ: Οι ιδέες και οι άνθρωποι», «50 Χρόνια ΝΔ: Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη», «50 Χρόνια ΝΔ: Για ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο» και «50 Χρόνια ΝΔ: Μεγαλώνει γιατί εξελίσσεται».

16ο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» (15 έως 17 Μαΐου 2026, Metropolitan Expo)

Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας διεξάγετσαι από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο Metropolitan Expo, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου επίσης θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.



