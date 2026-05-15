Eurovision Village: Πού δίνει ο κόσμος τους 12 πόντους

To Σάββατο ο μεγάλος τελικός της Eurovision

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Eurovision πλησιάζει με τον Μεγάλο Τελικό να διεξάγεται στις 16 Μαΐου.
  • Στο Eurovision Village, οι fans εκφράζουν τις προτιμήσεις τους για τις 25 συμμετοχές.
  • Οι χώρες που συμμετέχουν περιλαμβάνουν Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Γαλλία, Κύπρο και άλλες.
  • Η απεσταλμένη του star.gr, Αθανασία Βογιάρη, ρωτάει τους fans για το ποια χώρα θα δώσει το 12αρι.
  • Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως η Antigoni από την Κύπρο και ο Akylas από την Ελλάδα.

Η ημέρα του Μεγάλου Τελικού της Eurovision πλησιάζει και στο «Χωριό της Eurovision» (Eurovision Village) έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Εκεί είναι και η απεσταλμένη του star.gr Αθανασία Βογιάρη και ρωτάει τους fans σε ποια από τις 25 χώρες που θα εμφανιστούν στη σκηνή στις 16 Μαϊου θα έδιναν το 12αρη.

Εurovision 2026: Με τι σειρά θα εμφανιστούν ο Akylas και η Αντιγόνη

Ποιες χώρες ακούστηκαν περισσότερο στο βίντεο; Σας θυμίζουμε πως οι χώρες που θα εμφανιστούν στον Τελικό είναι οι παρακάτω: 


Βουλγαρία: DARA - Bangaranga, Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me, Τσεχία: Daniel Zizka - CROSSROADS, Γαλλία: Monroe - Regarde!, Κύπρος: Antigoni - JALLA, Αυστρία: COSMÓ - Tanzschein, Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem, Αυστραλία: Delta Goodrem - Eclipse, Ουκρανία: LELÉKA - Ridnym, Βρετανία: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei, Αλβανία: Alis - Nân, Μάλτα: AIDAN - Bella, Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA, ﻿Ελλάδα: Akylas – Ferto, Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice, Σουηδία: FELICIA – My System, Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!, Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle, Σερβία: LAVINA – Kraj Mene, Κροατία: LELEK – Andromeda, Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, Πολωνία: ALICJA – Pray, Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Si, Γερμανία: Sarah Engels - Fire﻿.

Aποστολή Βιέννη Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου
 

