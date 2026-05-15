Η ημέρα του Μεγάλου Τελικού της Eurovision πλησιάζει και στο «Χωριό της Eurovision» (Eurovision Village) έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Εκεί είναι και η απεσταλμένη του star.gr Αθανασία Βογιάρη και ρωτάει τους fans σε ποια από τις 25 χώρες που θα εμφανιστούν στη σκηνή στις 16 Μαϊου θα έδιναν το 12αρη.
Ποιες χώρες ακούστηκαν περισσότερο στο βίντεο; Σας θυμίζουμε πως οι χώρες που θα εμφανιστούν στον Τελικό είναι οι παρακάτω:
Βουλγαρία: DARA - Bangaranga, Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me, Τσεχία: Daniel Zizka - CROSSROADS, Γαλλία: Monroe - Regarde!, Κύπρος: Antigoni - JALLA, Αυστρία: COSMÓ - Tanzschein, Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem, Αυστραλία: Delta Goodrem - Eclipse, Ουκρανία: LELÉKA - Ridnym, Βρετανία: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei, Αλβανία: Alis - Nân, Μάλτα: AIDAN - Bella, Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA, Ελλάδα: Akylas – Ferto, Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice, Σουηδία: FELICIA – My System, Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!, Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle, Σερβία: LAVINA – Kraj Mene, Κροατία: LELEK – Andromeda, Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, Πολωνία: ALICJA – Pray, Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Si, Γερμανία: Sarah Engels - Fire.
Aποστολή Βιέννη Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου