MasterChef Τρέιλερ 18/5/26 - Νέα Αποχώρηση Έρχεται

Μετά την ιδιαίτερα απαιτητική αποψινή ομαδική δοκιμασία του MasterChef 10, τη Δευτέρα 18/5, οι μάγειρες έρχονται αντιμέτωποι με το συμβούλιο, τη δοκιμασία αποχώρησης και την αποχώρηση.

Οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο μπριγάδες παραμένουν εύθραυστες, με τους κόκκινους να αριθμούν επτά παίκτες και τους μπλε πέντε, ενώ η πίεση και το άγχος διογκώνονται όσο πλησιάζουμε στην τελική δεκάδα του φετινού διαγωνισμού!

Στο trailer του νέου επεισοδίου αποκαλύπτεται πως έρχεται ακόμα μία κρίσιμη αποχώρηση, με τους τρεις υποψήφιους να καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη παραμονής μέσα από μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής. «Σήμερα έχουμε αποχώρηση», ακούγεται να λέει ο σεφ - κριτής Σωτήρης Κοντιζάς ενώ το άγχος είναι εμφανές στους διαγωνιζόμενους.

Η δύσκολη αντιγραφή στη δοκιμασία αποχώρησης

Το πιάτο που θα κρίνει την παραμονή τους φέρει την υπογραφή του καλεσμένου σεφ Δημήτρη Τασούλη. Οι τρεις παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιγραφή, με τις τρεις καμπάνες να προκαλούν σοκ και έντονη αγωνία.

Το trailer κλείνει με τη φράση «Τι γεύση αφήνει αυτό το ταξίδι;», προμηνύοντας μια συναισθηματικά φορτισμένη αποχώρηση που θα επηρεάσει σημαντικά τη συνέχεια του διαγωνισμού του MasterChef.