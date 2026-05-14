O «μάνατζερ» της Lady Gaga, όπως συστηνόταν, συνελήφθη στο Σύνταγμα έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τελικά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν ήταν μάνατζερ, αλλά καταζητούμενος από την Interpol.

Στις φωτογραφίες και το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Ρίστα, έχει καταγραφεί η στιγμή που οι αστυνομικοί της Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε τον υποτιθέμενο μάνατζερ διασήμων.

Ο άνδρας ισχυριζόταν ότι είναι συνεργάτης της Lady Gaga, του 50 Cent και πολλών ακόμη αστέρων. Ο άνδρας από τη Σουηδία είχε έρθει στην Ελλάδα και διέμενε σε υπερπολυτελές διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Σύνταγμα.

Όταν ήρθε η ώρα της αναχώρησής του, έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 4.000 ευρώ. Έστειλε στον ιδιοκτήτη αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο όμως, όπως αποδείχθηκε, ήταν παραποιημένο, καθώς στην πραγματικότητα δεν είχε καταβάλει ούτε ένα ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης πήγε να λύσει την παρεξήγηση, όμως οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και ο «μάνατζερ» φέρεται να τον απείλησε πως, αν ειδοποιήσει την αστυνομία, θα τον σκοτώσει.

Όταν έφτασε στο σημείο η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ο Σουηδός επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν καταζητούμενος από την Interpol για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε αναπτύξει δράση σε Ρουμανία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, ενώ φέρεται να είχε αποσπάσει συνολικά περίπου 300.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες.

Ο άνδρας συνελήφθη και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες διεθνείς και ελληνικές αρχές.

