Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Πάνου Πανόπουλου σε ηλικία 82 ετών. Ο ηθοποιός ο οποίος έπαιξε σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όπως «Ο κατήφορος», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Νόμος 4.000», «Εγωϊσμός», «Πιάσε τα σκουπίδια» αλλά και στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» δύο μέρες πριν πεθάνει έγινε παππούς από τον γιο του.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό «Κατήφορο» του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ. Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο» έγραψε στα social media o Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος ήταν εκείνος που έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση.

Ο ηθοποιός είχε «δώσει ρέστα» στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» όπου εμφανίστηκε ως έκτακτη συμμετοχή (guest star) το 1994, στο επεισόδιο με τίτλο «Λούφα... με Πρωινό Καφέ», στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Ρούλα Κορομηλά, η Ελένη Πέτα και η Ντέπυ Πάγκα.

Ο ηθοποιός είχε έναν γιο.