Τη Τρίτη 19 Μαΐου, στις 18:30, μαθητές της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ζωγράφου θα παρουσιάσουν στη Δήμαρχο Ζωγράφου τη δική τους πρόταση παρέμβασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας στον σχολικό τους χώρο.

Η πρωτοβουλία προέκυψε μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cool City, Smart City: Αλλάζουμε το κλίμα στη δική μας γειτονιά!», το οποίο συνδέει την κλιματική κρίση με την καθημερινότητα των παιδιών, την κριτική σκέψη, την αξιόπιστη πληροφόρηση, τη συνεργασία και τη συμμετοχική δράση.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της δράσης είναι ότι οι μαθητές δεν περιορίστηκαν σε μια θεωρητική εργασία. Μελέτησαν το πρόβλημα της ζέστης στη σχολική αυλή, αξιοποίησαν επιστημονικά δεδομένα, συζήτησαν λύσεις, συνεργάστηκαν και διαμόρφωσαν μια συγκεκριμένη, εφαρμόσιμη πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή.

Η πρότασή τους αφορά τον στοχευμένο ανασχεδιασμό μέρους της σχολικής αυλής με φυσική σκίαση, δέντρα σε μεγάλες γλάστρες, σημεία ανάπαυσης και πρακτικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά τις θερμές ημέρες.

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση συχνά παρουσιάζεται ως κάτι μακρινό ή αφηρημένο, οι μαθητές δείχνουν ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ξεκινά από τη γειτονιά, το σχολείο και τον δημόσιο χώρο που ζούμε καθημερινά.

Η δράση έχει τρία ισχυρά στοιχεία:

1. Παιδιά που παίρνουν πρωτοβουλία και απευθύνονται θεσμικά στη Δημοτική Αρχή.

2. Κλιματική εκπαίδευση με πρακτικό αποτέλεσμα, όχι απλώς θεωρητική ευαισθητοποίηση.

3. Ένα πιθανό πιλοτικό μοντέλο για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες σχολικές αυλές.

Στοιχεία εκδήλωσης

Ημερομηνία: Τρίτη 19 Μαΐου

Ώρα: 18:30

Χώρος: Δημαρχείο Ζωγράφου

Συμμετέχοντες: Μαθητές Γ΄ τάξης, 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου

Θέμα: Παρουσίαση μαθητικής πρότασης στη Δήμαρχο Ζωγράφου για την αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας στον σχολικό χώρο