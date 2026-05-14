MasterChef: Ο Ανδρέας «σήκωσε» μανίκια - Σε ποιους έκανε παρατήρηση;

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 64 του MasterChef 10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 13:55 Άση Μπήλιου: Τα ζώδια που θα πιεστούν σήμερα – «Είναι μία έντονη μέρα»
14.05.26 , 13:18 Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα υγείας: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
14.05.26 , 13:16 «Καμπανάκι» IATA: Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια
14.05.26 , 13:05 Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»
14.05.26 , 13:00 Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία κινεί τον κόσμο
14.05.26 , 12:57 Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
14.05.26 , 12:46 Capri Pants: Η major τάση του καλοκαιριού και πώς να τη φορέσεις
14.05.26 , 12:40 MasterChef: Ο Ανδρέας «σήκωσε» μανίκια - Σε ποιους έκανε παρατήρηση;
14.05.26 , 12:31 Eurovision: H εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο - Διέρρευσαν τα πλάνα
14.05.26 , 12:22 Survivor: Εξετάζεται η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι για θεραπεία
14.05.26 , 12:20 Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη- Όλες οι πληροφορίες
14.05.26 , 12:20 Νέο Δ.Σ. στην ΕΝΕΔ – Πρόεδρος ξανά ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
14.05.26 , 12:17 Chios Pass-Kythira Pass: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα vouchers 300 και 250 €
14.05.26 , 12:07 Φτιάξτε μία μπιφτεκόπιτα με πρωταγωνιστή το τυρί Τσένταρ
14.05.26 , 12:03 Εurovision: Το «τραγούδι των επιτροπών» - Πώς διαμορφώνονται τα στοιχήματα;
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα υγείας: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Πατήσια: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας ανέλαβε την ηγεσία της κόκκινης ομάδας μετά την παραίτηση του Γιώργου.
  • Η σημερινή ομαδική δοκιμασία είναι η πρώτη του ως επικεφαλής.
  • Ο Ανδρέας παρεμβαίνει στη μαγειρική των Τάσου και Χρήστου, κάνοντάς τους παρατηρήσεις.
  • Ο Τάσος τονίζει τη σημασία της προσωπικής κρίσης στην κουζίνα.
  • Ο Ανδρέας εκφράζει άγχος για τις ευθύνες της θέσης του και τις πιθανές ψήφους των συμπαικτών του.

Μετά την παραίτηση του Γιώργου, ο Ανδρέας έχει αναλάβει τα ηνία της κόκκινης μπριγάδας.

MasterChef: Ποιος φόρεσε τη δεύτερη μαύρη ποδιά της εβδομάδας;

Η σημερινή εξωτερική ομαδική δοκιμασία έχει τεράστια σημασία για εκείνον, καθώς είναι η πρώτη του ως επικεφαλής των «κόκκινων».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, τον βλέπουμε να έχει ενεργό ρόλο σε όλα τα πόστα, παρεμβαίνοντας στη μαγειρική του Τάσου και του Χρήστου.

«Πρέπει να εμπιστευτούμε πρώτα τη δική μας κρίση και μετά την κρίση του Ανδρέα. Εντάξει, καλό είναι να ακολουθείς τον σεφ, αλλά αν θεωρείς ότι είναι λάθος αυτό που λέει, πιστεύω πως πρέπει να λειτουργείς και με βάση τη δική σου αντίληψη», σχολιάζει με νόημα ο Τάσος.

MasterChef: Θα καταφέρει ο Ανδρέας να ανταποκριθεί στον νέο του ρόλο;

MasterChef: Θα καταφέρει ο Ανδρέας να ανταποκριθεί στον νέο του ρόλο; 

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας επισημαίνει στον Χρήστο πως αυτό που ετοιμάζει «μυρίζει πολύ καμένο», με τον ίδιο να εκφράζει διαφορετική άποψη και να του εξηγεί με ευγενικό τρόπο πως «αυτό είναι το ωραίο».

Ο Ανδρέας παραδέχεται το άγχος που νιώθει, αναγνωρίζοντας παράλληλα το βάρος και τις ευθύνες της νέας του θέσης.

«Έχω ένα άγχος παραπάνω, γιατί τα παιδιά μπορούν να με ψηφίσουν αύριο για αυτά που έκανα και για αυτά που είπα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΡΑΝΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top