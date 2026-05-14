Μετά την παραίτηση του Γιώργου, ο Ανδρέας έχει αναλάβει τα ηνία της κόκκινης μπριγάδας.

Η σημερινή εξωτερική ομαδική δοκιμασία έχει τεράστια σημασία για εκείνον, καθώς είναι η πρώτη του ως επικεφαλής των «κόκκινων».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, τον βλέπουμε να έχει ενεργό ρόλο σε όλα τα πόστα, παρεμβαίνοντας στη μαγειρική του Τάσου και του Χρήστου.

«Πρέπει να εμπιστευτούμε πρώτα τη δική μας κρίση και μετά την κρίση του Ανδρέα. Εντάξει, καλό είναι να ακολουθείς τον σεφ, αλλά αν θεωρείς ότι είναι λάθος αυτό που λέει, πιστεύω πως πρέπει να λειτουργείς και με βάση τη δική σου αντίληψη», σχολιάζει με νόημα ο Τάσος.

MasterChef: Θα καταφέρει ο Ανδρέας να ανταποκριθεί στον νέο του ρόλο;

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας επισημαίνει στον Χρήστο πως αυτό που ετοιμάζει «μυρίζει πολύ καμένο», με τον ίδιο να εκφράζει διαφορετική άποψη και να του εξηγεί με ευγενικό τρόπο πως «αυτό είναι το ωραίο».

Ο Ανδρέας παραδέχεται το άγχος που νιώθει, αναγνωρίζοντας παράλληλα το βάρος και τις ευθύνες της νέας του θέσης.

«Έχω ένα άγχος παραπάνω, γιατί τα παιδιά μπορούν να με ψηφίσουν αύριο για αυτά που έκανα και για αυτά που είπα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

