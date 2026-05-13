Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας και η κόρη της Βικτώρια

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα και την οικογένειά της να είναι στο πλευρό της.
  • Η υγεία της έχει επιδεινωθεί λόγω επανεμφάνισης σοβαρού προβλήματος που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν.
  • Η φίλη της, Μαρία Καλάβρια, δήλωσε ότι η Γωγώ είναι σε θεραπεία και θα ξεπεράσει την κατάσταση.
  • Η Γωγώ είχε μιλήσει στο παρελθόν για την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού, αναγνωρίζοντας τη σημασία της τύχης και της ψυχολογίας.
  • Η κατάσταση της υγείας της έχει προκαλέσει ανησυχία στους αγαπημένους της.

Δύσκολες ώρες περνά η Γωγώ Μαστροκώστα, καθώς η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Από την πρώτη στιγμή δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος δεν έχει φύγει λεπτό από κοντά της. Στο πλευρό της είναι σύσσωμη η οικογένειά της, και η κόρη της Βικτώρια, δίνοντάς της δύναμη να ξεπεράσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φαίνεται να επανήλθε, γεγονός που έχει ανησυχήσει τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Πριν από λίγους μήνες, η καλή της φίλη Μαρία Καλάβρια, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», στον ALPHA και μεταξύ άλλων μίλησε για το πρόβλημα υγείας της της Γωγώς Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά συμβαίνει.

«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά. Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και έχει νικήσει και έχει βγει νικήτρια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα γίνει και τώρα. Απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά» είχε πει.

Γωγώ Μαστροκώστα: «Σε όσους μου λένε ότι ήμουν μαχήτρια, λέω ήμουν τυχερή»

Καλεσμένη στο Πρωινό το μακρινό 2021, η Γωγώ Μαστροκώστα, συγκλονισμένη από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά τότε, αναφέρθηκε στη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού.

«Η Φώφη Γεννηματά, για μένα, πάνω από όλα είναι μία μάνα που αφήνει πίσω τρία παιδιά. Αυτό μετράει για μένα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω ότι κάθε μάνα το πρώτο που σκέφτεται είναι αυτό: “Τα παιδιά μου”. Το λέω τώρα και ανατριχιάζω, γιατί κι εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν μια γυναίκα που το είχε παλέψει. Αλλά τελικά είναι και θέμα τύχης. Πολλές φορές σε όσους μου λένε ότι ήμουν μαχήτρια, λέω ήμουν τυχερή. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο και η ψυχολογία μας. Η δύναμη του μυαλού κάνει αρκετά πράγματα» ανέφερε αρχικά η Γωγώ Μαστροκώστα.

Σχετικά με τη δική της περιπέτεια η ίδια σχολίασε: «Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά. Εμείς που έχουμε βιώσει αυτές τις καταστάσεις παθαίνουμε ακόμα χειρότερο σοκ όταν κάποιος “φεύγει”, γιατί λες δεν έχει τελειώσει ποτέ. Σίγουρα ήταν μία από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πιο καλές, πιο ήπιες. Να μην τρομοκρατηθούν οι γυναίκες. Κάθε φορά που ακούς κάτι λες “ωχ δε θα τελειώσει ποτέ αυτό;”. Μετά μπαίνεις στη θέση της μάνας που δε θέλει να αφήσει τα παιδιά της. Συγκινήθηκε όλη η Ελλάδα. Ιατρικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά»

