Audi Platinum: Έως 10 χρόνια εγγύηση

Για μέγιστη κάλυψη και απόλυτη σιγουριά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 17:08 Ιρανή ηθοποιός πίσω από το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Μακρόν;
13.05.26 , 17:08 Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
13.05.26 , 17:03 Τι δήλωσαν Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για την καταδίκη του Στέφανου Χίου
13.05.26 , 16:38 Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
13.05.26 , 16:33 Audi Platinum: Έως 10 χρόνια εγγύηση
13.05.26 , 16:26 Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
13.05.26 , 16:23 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τι γίνεται εάν ένας υποψήφιος αρρωστήσει
13.05.26 , 16:19 Ντοκουμέντα από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα
13.05.26 , 16:16 Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ένταση έξω από το δικαστήριο στο Ηράκλειο
13.05.26 , 16:15 Στρατής Λιαρέλλης: Μετά από 30 χρόνια αποχώρησε από τον ΑΝΤ1
13.05.26 , 16:00 Τι να κάνεις για να μη σπάνε τα νύχια σου - 3+1 tips που θα σε «σώσουν»
13.05.26 , 15:49 Εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ και έχασε τη ζωή του
13.05.26 , 15:35 Χατζίδου για Survivor: Υπογράψαμε ότι δεν έχουν ευθύνη σε περίπτωση θανάτου
13.05.26 , 15:31 Iωάννινα: Βίντεο με την παράσυρση 14χρονης - Τη χτύπησε όχημα σε διάβαση
13.05.26 , 15:25 Δωρεάν είσοδος στα όλα τα μουσεία το διήμερο 17-18 Μαΐου
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi Platinum: Έως 10 χρόνια εγγύηση
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εγγύηση έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. για κάθε νέο Audi, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος • Αυτόματη ενεργοποίηση και ανανέωση μέσω του προγραμματισμένου service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi • Μακροχρόνια προστασία, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος χρήσης και ενίσχυση της αξίας κατοχής • Συντήρηση από εξειδικευμένους τεχνικούς, με εγκεκριμένες διαδικασίες, διαγνωστικά συστήματα και γνήσια ανταλλακτικά Audi • Η εμπειρία συμπληρώνεται από την εγγύηση κινητικότητας Audi LongLife Mobility, με δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο

Η επιλογή ενός νέου Audi είναι απόφαση τεχνολογίας, αισθητικής και οδηγικής ακρίβειας. Είναι όμως και απόφαση εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης σε μια μάρκα που αντιμετωπίζει την premium εμπειρία ως μια συνολική σχέση με τον πελάτη: πριν, κατά τη διάρκεια και πολύ μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.Αυτή τη φιλοσοφία εκφράζει το Audi Platinum, το πρόγραμμα εγγύησης που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την εμπειρία Audi στο επίπεδο που της αρμόζει για έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. Πρόκειται για ένα ισχυρό πλαίσιο κάλυψης, που ενισχύει τη σιγουριά του οδηγού και αναδεικνύει την αξία κατοχής ενός νέου Audi σε βάθος χρόνου.

Το Audi Platinum ενεργοποιείται αυτόματα με το πρώτο προγραμματισμένο service του νέου Audi στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi και ανανεώνεται με κάθε προβλεπόμενη συντήρηση, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, η μακροχρόνια κάλυψη συνδέεται με τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την τεχνολογία της Audi σε βάθος.

Για την Audi, η ποιότητα δεν είναι στατική έννοια. Δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου, αλλά συνεχίζεται στον τρόπο με τον οποίο αυτό συντηρείται, ελέγχεται και παραμένει στην καλύτερη κατάσταση. Γι’ αυτό κάθε Audi που εξυπηρετείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Συνεργατών Service Audi παραμένει στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών, με πρόσβαση στην τεχνογνωσία, τα διαγνωστικά συστήματα, τις εγκεκριμένες διαδικασίες και τα γνήσια ανταλλακτικά της μάρκας.

Η σωστή συντήρηση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας Audi. Κάθε service πραγματοποιείται με ακρίβεια, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν συνολικά τη μάρκα. Έτσι, το Audi Platinum δεν λειτουργεί απλώς ως πρόγραμμα εγγύησης. Λειτουργεί ως προέκταση της ίδιας της υπόσχεσης Audi: τεχνολογία με διάρκεια, ποιότητα με συνέχεια και φροντίδα αντάξια ενός premium αυτοκινήτου.

Η ολοκληρωμένη αυτή εμπειρία συμπληρώνεται από την εγγύηση κινητικότητας Audi LongLife Mobility. Με την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi, ο οδηγός απολαμβάνει δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο, έχοντας τη σιγουριά ότι η φροντίδα της Audi βρίσκεται πάντα δίπλα του.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
ΕΓΓΥΗΣΗ
 |
ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top